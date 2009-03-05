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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۱۵

سرلشکر جعفری:

مولفه اصلی قدرت سپاه عنصر ایمان و معنویت است

مولفه اصلی قدرت سپاه عنصر ایمان و معنویت است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنگره نقش معنویت در نبرد ناهمطراز گفت: با گذشت 30 سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی به تجربیات بسیار گرانبهایی در عرصه های دفاعی و امنیتی با ویژگی های جامعه اسلامی دست یافته ایم که متاسفانه گاهی با وجود این همه تجربیات ، قدر آن را نمی دانیم .

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد علی جعفری با بیان این مطلب  اضافه کرد: استفاده نکردن همه جانبه از تجربیات گرانبهای دوران دفاع مقدس در صحنه های مختلف انقلاب چالش فرا روی نظام است و بی دلیل نیست که چند سالی است مقام معظم رهبری تاکیدشان روی مباحث علمی و نهضت نرم افزاری و شکافتن دانش ها در همه زمینه ها به ویژه علوم انسانی است.

فرمانده کل سپاه با اشاره به نقش معنویت در موفقیت ها و پیروزی ها گفت: مهمترین و آموزنده ترین مثال این مهم را می توان در دفاع مقدس جستجو کرد. آن هم زمانی که مقوله مقایسه توان رزم دو طرف نبرد در میان می آید.

وی افزود: در جوامع مادی کشوری که علیه کشوری دیگر می خواهد بجنگد یا در مقابل تهاجم کشوری می خواهد از خود دفاع کند نخست توان رزمی خود  و حریف را می سنجد و سپس بر اساس اصول و قواعد نظامی عمل می کند.

سردار جعفری گفت: بنی صدر هم در دی ماه 59 می خواست در ابتدا با محاسبه و مقایسه تجهیزات خود و دشمن ما را پای میز مذاکره بکشاند و معتقد بود با این تجهیزاتی که داریم کاری نمی شود کرد.

وی تاکید کرد: از آن به بعد که عملا مسیر جنگ و دفاع تغییر کرد و نیروهای مومن و بسیجی که در درون ارتش نیز وجود داشتند وارد صحنه شدند و گفتند ما می توانیم بر اساس محاسبات اسلامی، شیعی و ایرانی عمل کنیم و بر دشمن پیروز شویم.

عضو شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه نیروهای مومن و بسیجی در کنار توجه به اطلاعات کلاسیک و میزان تجهیزات دشمن، معنویت را در عملیات های پی در پی سرلوحه خود قرار دادند افزود: اگر سه ماه اول و سه ماه آخر جنگ را کنار بگذاریم؛ یعنی همان ماه هایی که عراقی ها آفند می کردند، برغم کمبود تجهیزات نظامی ما نسبت به عراق، ایران پیوسته به عراق آفند و حمله می کرد و ابتکار عمل در صحنه های نبرد کاملا در دست رزمندگان ایران بود.

کد مطلب 844034

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