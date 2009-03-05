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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۱۰

ستاد نوروزی پلیس در بوشهر فعال شد

بوشهر - خبرگزاری مهر : فرمانده انتظامی استان بوشهر از آغاز به کار ستاد نوروزی پلیس در بوشهر خبر داد و گفت : پس از فعال سازی این ستاد مسائل امنیتی و انتظامی مسافران نوروزی در نخستین نشست آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر ، پیش از ظهر امروز سرهنگ پاسدار رضا محمدی یگانه در نشست خبری با شماری از خبرنگاران، افزود : با توجه به شرایط مطلوب آب و هوایی در فصل زمستان و بهار و نیز جاذبه های متعدد گردگشری و همچنین خصلت مهمان نوازی مردمان استان بوشهر، این استان همواره هر ساله میزبان حضور پرشور مسافران نوروزی است.

وی با بیان این که مسافران نوروزی امسال از بابت مسائل انتظامی و امنیتی دغدغه ای نخواهد داشت، اظهار داشت: نیروی جان بر کف انتظامی با بهره گیری از تجارب و همچنین توان مضاعف نیروهای خود آماده ارائه خدمات به شهروندان و مسافران نوروزی استان است.

یگانه با اشاره به اینکه کارکنان این فرماندهی در دو شیفت خدمتی بصورت شبانه روزی تامین امنیت شهروندان و مسافران را فراهم خواهند کرد، گفت: ایجاد امنیتی پایدار در گرو همکاری مردم است و در بعد مسائل ترافیکی و حوادث جاده ای موفقیت پلیش مشروط به همکاری همه جانبه مسافران و رانندگان می باشد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در نوروز امسال همچون سال قبل ستاد کنترل و فرماندهی عملیات نوروزی پلیس در کنار ساحل خلیج فارس مستقر خواهد شد.

کد مطلب 844078

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