هفت پایگاه انتظامی ویژه منابع طبیعی در فارس آغاز به کار کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، خرد ظهر امروز در مراسم آغاز هفته درختکاری در شیراز افزود: به غیر از تشکیل این پایگاه های ویژه، بحث حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی را نیز دنبال کردیم که طی چهار سال گذشته بیش از پنج میلیون و 100هزار هکتار از این اراضی سند دار شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ادامه با اشاره به نقشه برداری بیش از نیمی از اراضی استان فارس با تجهیزات پیشرفته، بیان کرد: با این کار امور مربوط به مالکیت دولتی را در این اراضی به اتمام رسانده ایم و امیدواریم در سال آینده نیز این حرکت با شدت بیشتری انجام شود.

خرد همچنین با اشاره به هفته درختکاری نیز اظهار داشت: به مناسبت این هفته یک هزار پروژه به صورت همزمان در سراسر کشور به بهره برداری می رسد که 43 پروژه آن متعلق به استان فارس است.

وی عنوان کرد: در حوزه درختکار نیز در سراسر کشور 30میلیون نهال طی این هفته کاشته می شود که در استان فارس نیز حدود پنج میلیون نهال کاشته خواهد شد.