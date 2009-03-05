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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۰۶

مصری:

سفرهای استانی زمینه مناسبی برای تعامل مردم و مسئولان است

سفرهای استانی زمینه مناسبی برای تعامل مردم و مسئولان است

ارومیه - خبرگزاری مهر: وزیر رفاه و تأمین اجتماعی گفت: سفرهای استانی هیئت دولت زمینه مناسبی برای تعامل بین مردم و مسئولان به وجود آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر در شاهین دژ، عبدالرضا مصری ظهر امروز در جلسه شورای اداری شاهین دژ با اشاره به تأثیرات مثبت سفرهای استانی هیئت دولت گفت: یکی از دستاوردهای مهم این سفرها از نزدیک آشنا شدن مسئولان نظام با مشکلات مردم، رفع محرومیت و توسعه عدالت در بین اقشار مختلف جامعه است که این امر زمینه های مناسبی برای خدمت و تعامل بین مردم و مسئولان فراهم کرده است.

وی همچنین به پیشرفتهای روز افزون کشورمان در عرصه های مختلف اشاره کرد و گفت: موفقیتهای دانشمندان کشورمان در انرژی صلح آمیز هسته ای و نانو تکنولوژی امروز ایران اسلامی را در ردیف ده کشور برتر جهان قرار داده است.

مجاهدی فرماندار شاهین دژ هم در این جلسه با اشاره به اجرای مصوبات دور اول سفر هیئت دولت در این شهرستان گفت: این طرحها در مجموع با 92 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا هستند.

حجت الاسلام یوسف زاده امام جمعه شاهین دژ نیز در این جلسه گفت: دولت با تمام تلاش و کوشش خود و به طور شبانه روزی برای خدمت به مردم و رفع محرومیت در جامعه گام برمی دارد. 

کد مطلب 844214

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