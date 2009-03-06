ایران بدون چشمداشت ازفلسطین دفاع می کند/ تهران درپی وحدت فلسطینیان است

"عبدالعباس العامری" از استان صلاح الدین عراق که در چهارمین کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین در تهران شرکت کرده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد : برگزاری کنفرانس حمایت از مسئله فلسطین در تهران با مشارکت گسترده کشورهای اسلامی و دیگر کشورهای جهان نشان دهنده حمایت بین المللی از مردم فلسطین است.



وی انقلاب اسلامی ایران را الگوی گروههای مقاومت بر ضد اشغالگری در جهان معرفی کرد و گفت : حمایت از فلسطین یکی از اصول انقلاب اسلامی است که حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب پیوسته بر آن تاکید می کردند و مسئله فلسطین همچنان از اولویتهای انقلاب اسلامی و رهبران آن است و امروز تهران به سبب حمایت از مردم فلسطین، قبله ملتهای اسلامی است.



وی تصریح کرد : برگزاری این کنفرانس در تهران، نشانه توجه واهتمام بسیار بالای جمهوری اسلامی ایران به مسئله فلسطین و حمایت بدون چشمداشت از مردم فلسطین است.



العامری درباره نقش کنفرانس تهران در حمایت از مسئله فلسطین خاطر نشان کرد : همانگونه که امام خامنه ای تاکید کردند گفتگو و تفاهم میان گروههای فلسطینی و وحدت آنها یک ضروت است، زیرا طرح صهیونیستی امپریالیستی آمریکایی، طرحی خطرناک است و تنها راه خنثی کردن آن وحدت است.



وی تصریح کرد : مشارکت گسترده مقامها و شخصیتهای جهان در کنفرانس تهران تاکید می کند که مسئله فلسطین، مسئله اول رهبران ایران است و ما این موضع جمهوری اسلامی در قبال مسئله فلسطین را ارج می نهیم.



رئیس جمعیت دوستی عراق و ایران درباره اتهامات اخیر ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بر ضد جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر دخالت تهران در امور فلسطینی ها به مهر گفت : بر خلاف ادعاهای ابومازن، ایران هیچ دخالتی در امور فلسطینی ها نمی کند، زیرا همه ما دیدیم و شنیدیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به صراحت خواستار وحدت و انسجام میان فلسطینی ها شد.



العامری افزود : منطق ابومازن و کسانی که ایران را به دخالت در امور فلسطینی ها متهم می کنند، منطق صهیونیستی آمریکایی است که به جای انگلیسی، آن را به زبان عربی بیان می کنند.



به گزارش مهر، چهارمین کنفرانس بین‌المللی فلسطین با عنوان" فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 14 و 15 اسفند در محل اجلاس سران در تهران با حضور مقامها و شخصیتهایی از 80 کشور جهان برگزار شد.

در پایان این کنفرانس با تاکید بر ضرورت مجازات مقامهای سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی که مرتکب جنایات جنگی و نسل کشی در نوار غزه شدند، مقاومت و ایستادگی تنها راه برای بازپس گیری حقوق مشروع ملت فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت، تشکیل کشور مستقل و بازگشت تمام آوارگان اعلام شد.