به گزارش خبرگزاری مهر، همایش اسطوره های مشترک ایران و هند با عنوان "شبی با شاهنامه در هند" با حضور علی اکبر اشعری مشاور رئیس کتابخانه ملی ایران و رئیس مرکز اسلامی دهلی ، مهندس سید مهدی نبی زاده سفیر ایران درهند و دکتر کریم نجفی رایزن فرهنگی کشورمان در بمبئی برگزار شد.

علی اکبر اشعری مشاور رئیس جمهور و رئیس کتابخانه ملی گفت: دو نکته را بصورت مختصر عرض می کنم. نخست اینکه در کشور ما به علت قدرتمندی زبان و ادب فارسی شعرای زیادی ظهور کردند و هرکدام بخشی از معارف بشری را در قالب شعر بیان کردند. در میان همه شاعران کسی که به تمام لایه‌ها راه پیدا کرد و شعر او شعار مردم شد، فردوسی است.

وی یادآور شد: شعر فردوسی در ورزشگاه‌ها، قهوه خانه‌ها و بسیاری از مراکز سینه به سینه گشت تا دو اتفاق در کشور ما در حوزه ادب فارسی رخ دهد، یکی زنده نگه داشتن زبان فارسی است، همه شما می دانید فردوسی تنها شاعری است که به زبان همه ما سخن گفته است. نکته دوم روحیه حماسی و دلیری که در خلال این روایت ها شکل می گیرد چون مردم ما روحیه ظلم ستیزی دارند و قهوه خانه ها را به مرکز ظلم ستیزی تبدیل می کردند.

اشعری افزود: بنابر این فردوسی هم زبان فارسی را زنده نگه داشت و هم آموزه‌های اخلاقی و روحیه مبارزه با ظلم را در مردم زنده کرد، یاد و نام او همواره زنده است و حسنات او در کشور ما ادامه خواهد داشت.

دکتر کریم نجفی رایزن فرهنگی ایران در دهلی نو نیز گفت: اگر دو نفر در زبان و ادبیات فارسی سهم زیادی را در سرزمین هند دارا هستند یکی از آنها حکیم ابوالقاسم فردوسی و دیگری سعدی شیرازی است.

در ادامه، سعید بیگ سعید اف سفیر تاجیکستان گفت: دین اسلام پس از فروپاشی شوروی در کشور ما زنده شد و رشته های فرهنگی با کشورهای همسایه مستحکم گردید، هم اکنون ما با کشورهای ایران، افغانستان و هند ارتباطات بسیار خوبی داریم و شخصیتهایی مانند امیرخسرو دهلوی، اقبال و فردوسی فرهنگ مشترک ما را مستحکم تر می کنند.

سعید بیگ افزود: فردوسی در کشور تاجیکستان مقام خاصی دارد. کتابخانه ملی که آثار گرانبهای گذشتگان در آن گردآوری شده است به نام حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری گردید. بعد از استقلال تاجیکستان نامهای فارسی و بخصوص نام فردوسی رواج یافت. ادبیات امروز ما مدیون فردوسی است و یکی از ستاره های بزرگ شرق و شاعر معروف تاجیکستانی خانم گل رخسار تمام شعرهای فردوسی را در تلویزیون رادیو تاجیکستان ثبت کرد و مورد استفاد قرار می گیرند.

دکتر خالد رشید رایزن فرهنگی سفارت افغانستان نیز گفت: پیام شاهنامه به همه ما این است که وحدت را زنده نگه داریم و مرکزیت را ایجاد کنیم.