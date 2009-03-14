شمس "طبقه هفتم غربی" را برگزید

محمدرضا شمس نویسنده ادبیات کودک و نوجوان و برنده جایزه کتاب سال شورای کتاب کودک در گفتگو با خبرنگار مهر انتخاب‌های خود از آثار منتشر شده در سال 87 را به شرح زیر اعلام کرد:

ادبیات پلیسی: کتاب "نیروی اهریمنی‌اش" نوشته فیلیپ پولمن با ترجمه فرزاد فربد از کتاب‌های خوب این ژانر است چرا که پیچیدگی‌های خاصی دارد و کاندید جایزه هانس کریستین اندرسن هم بوده است.

طنز: اثر نرگس آبیار با عنوان "پسر کرم به دوش و خندق بلا" به این دلیل که با استفاده از یک داستان کهن مانند ضحاک داستان مدرنی را خلق کرده در این حوزه قابل تامل است.

کودک و نوجوان: در این حوزه کتاب "طبقه هفتم غربی" نوشته جمشید خانیان علاوه بر آنکه ساختار محکمی داشته است 2 جریان موازی را به خوبی پرورش داده بود. با اینکه موضوع این کتاب تازه نبود اما نگاه تازه‌ای به موضوع شده بود.

مذهبی: کتاب 14 جلدی سیری در زندگی چهارده معصوم را که نویسندگان مختلفی دارد به دلیل نوع خاص کار اثر خوبی می‌دانم.

دفاع مقدس: در این حوزه کتابهای "من قاتل پسرتان هستم" نوشته دهقان و "پل معلق" نوشته محمدرضا بایرامی آثار قابل توجه و مناسبی بوده‌اند.

ادبیات عامه‌پسند: در این مورد در حوزه کودک و نوجوان سری "جودی" نوشته مگان مک‌دونالد که نشر افق آن را منتشر کرده کار خوبی بوده است.