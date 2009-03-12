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۲۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۳۱

500 مدرسه برای اسکان مهمانان نوروزی در کرمان آماده است

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول امور رفاهی آموزش و پرورش کرمان گفت: در سراسر استان چهار هزار و 700 کلاس مجهز برای اسکان مهمانان نورزی در 500 مدرسه در نظر گرفته شده است.

قاسم آقامولایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در شهر کرمان 120مدرسه و هزار و 200 کلاس برای میهمانان نوروزی در نظر گرفته شده است و این آمار در کل استان کرمان 500 مدرسه و 4 هزار و 700 کلاس درس است.

وی خاطرنشان کرد: مدارس طرح اسکان در سه رده مختلف از لحاظ امکانات در نظر گرفته شده اند که با توجه به سلیقه مراجعان در اختیار آنها قرار می گیرد و ظرفیت هر کلاس نیز پنج نفر است.

آقامولایی با اشاره به فعالیت سه ستاد مرکزی اسکان میهمانان نوروزی در کرمان عنوان کرد: این طرح در 32 شهر کرمان اجرا می شود و در هر شهر یک ستاد اسکان مرکزی کار ساماندهی مسافران را بر عهده دارد.

وی گفت: پذیرش میهمانان نوروزی در هر ستاد به صورت سیستمی است و حداقل زمان حضور مسافر برای گرفتن نامه به مدارس 10 دقیقه خواهد بود.

وی ادامه داد: آدرس این مدارس به سراسر کشور ارسال شده است و همچنین آدرس تمام ستادهای اسکان در سراسر کشور را دریافت کرده ایم و در صورت نیاز به مراجعه کنندگان خواهیم داد.

مسئول امور رفاهی آموزش و پرورش کرمان افزود: شهریه این مدارس از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام نشده است و بعد از وصول میزان شهریه به همان میزان از مراجعه کنندگان هزینه دریافت خواهد شد.

کد مطلب 848641

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