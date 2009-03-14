اولین تهدید جدی ایستگاه بین المللی پس از برخورد ماهواره های مخابراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، ساکنان ایستگاه بین المللی فضایی به دلیل تهدید برخورد یک زباله فضایی با ایستگاه ناچار به ترک ایستگاه و پناه گرفتن در اتاقک روسی سایوز شدند.

این قطعه از زباله های فضایی در روز 12 مارچ از 4 کیلومتری ایستگاه عبور کرد که این حادثه نگرانی متخصصان را از احتمال وجود تهدید های آتی برای ایستگاه بین المللی افزایش داد. کارکنان ایستگاه زمانی متوجه مسیر حرکت و نزدیک شدن زباله با ایستگاه شدند که زمان کافی برای حرکت دادن ایستگاه از مسیر حرکت زباله باقی نمانده بود. این تهدید تنها یک ماه پس از برخورد ماهواره های مخابراتی در مدار زمین سلامت کارکنان ایستگاه را تهدید کرد.

بر اساس قوانین عملیاتی ایستگاه، ساکنان آن باید پس از ردیابی تهدیدی جدی در مسیر ایستگاه به سرعت آن را تخلیه کنند و بر اساس همین قانون دو سرنشین آمریکایی و یک سرنشین روسی ایستگاه به مدت 9 دقیقه در اتاقک سایوز پناه گرفتند.

به گفته متخصصان در حال حاضر خطر رفع شده و ذره فضایی از کنار ایستگاه عبور کرده است. بر اساس گزارشهای جدید ناسا این ذره در ابعاد 12 سانتیمتر و از قسمتی از موتور یک راکت بوده است که در سال 1993 به فضا پرتاب شده است. طی ده سال گذشته کنترل پرواز ایستگاه بالغ بر 8 بار مسیر ایستگاه را به منظور جلوگیری از برخورد با ذرات فضایی را تغییر داده است.

ذرات فضایی در مسیر خود بالغ بر ده ها هزار کیلومتر بر ساعت سرعت دارند که در این سرعت یک ذره بسیار کوچک نیز قادر خواهد بود یک ماهواره را از پا درآورده و یا اختلالات جدی در ایستگاه فضایی به وجود آورد.

بر اساس گزارش رویترز، متخصصان طی سالهای اخیر به دلیل افزوده شدن مقادیر زباله های فضایی به دلایل متعدد نسبت به رشد خطر برخورد این ذرات با انواع ماهواره ها و فضاپیماهای سرنشین دار ابراز نگرانی کرده اند.