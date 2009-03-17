مدیران انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران در پی برگزاری اولین جلسه خود اطلاعیه ای منتشر کرد.

در این اطلاعیه با اشاره به تولد این انجمن همزمان با میلاد مسعود پیامبر اعظم (ص) و هفته وحدت آمده است: هیئت مدیره انجمن معتقد است که فعالیت های انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران صرفا بر پایه خدمت رسانی به اصحاب خدوم رسانه و رفع مشکلات صنفی و معیشتی آنان هدف گذاری شده و بر این باور است که خدمت به کسانی که در مسیری انبیاء گونه، با بهره گیری از قلم و بیان، گسترش آگاهی جمعی را در دستور کار خود قرار داده اند، خود عملی صالح و مبتنی بر آموزه های سترگ دینی است.

این انجمن تاکید کرد: در این جلسه پرهیز از تشتت و نفوذ دسته بندی های سیاسی که امر خدمت رسانی به دست اندرکاران رسانه را با اخلال و شائبه های جناحی و گروهی ناسالم آلوده می سازد، مورد تاکید تمامی اعضای هیئت مدیره قرار گرفت.

انجمن مذکور همچنین یادآور شده است: تاسیس انجمن های صنفی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای ایجاد روابط مناسب و کارآمد میان شهروندان یک جامعه زنده و پویا بوده و هست، انجمن ها به عنوان نهادهای میانجی، تحقق مطالبات صنفی و معیشتی و نیز دفاع از حقوق اعضای خود را هموار می سازند.

هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران تاکید کرد: در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی که با تدبیر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای "دهه پیشرفت و عدالت" نام گرفته است همه تلاش ها معطوف به آن است که اهداف متعالی انقلاب اسلامی در بستر گفتمان خدمت رسانی به آحاد جامعه تحقق یابد در این مسیر گسترش انجمن های صنفی رهیافتی مطمئن را برای شناسایی نیازها و مطالبات اجتماعی به منظور ارتقای فرایند خدمت رسانی فراروی جامعه ایران اسلامی قرار می دهد.

بنا بر مفاد این اطلاعیه، هیئت مدیره انجمن بر خود لازم می داند اعضای هیئت موسس انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران که با تلاش های صادقانه و خالصانه خود زمینه تاسیس نهادهای مدنی برای پیگیری مطالبات و احقاق حقوق اصحاب قلم را فراهم آوردند ارج نهاده و رجای واثق دارد که با جلب همکاری، همدلی و همیاری همه فعالین حوزه رسانه های گروهی معیشتی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران اسلامی گشوده شده و منزلت حقیقی آنان رونمایی خواهد شد.

اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران در نخستین جلسه رسمی خود با اتفاق آرا عباس درویش توانگر را به عنوان رئیس انجمن و روح الله جمعه ای، مهدی کیایی و عبدالرضا داوری را به ترتیب به عنوان نایب رئیس، خزانه دار و دبیر و سخنگوی انجمن برگزیدند.