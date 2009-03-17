انتخاب فدراسیون برتر آسیا اوج موفقیت فوتبال /صعود به جام جهانی؛ هدف88

مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: سال 87 برای فدراسیون فوتبال سالی پرکار و توام با روزهای سخت و پربار برای فوتبال ایران بود که انتخاب فدراسیون فوتبال به عنوان فدراسیون برتر آسیا اوج موفقیت و تلاش مجموعه مسئولان فوتبال کشور بود و بازتاب و ابعاد بین المللی وسیعی داشت.

نبی ضمن برشمردن موفقیت های فوتبال ایران در سال گذشته اظهار داشت: در بخش فوتسال تکرار نهمین قهرمانی آسیا و صعود به جام جهانی برزیل و نمایش غرور آفرین در این مسابقات که با قرار رفتن در رده چهارم رنکینگ فیفا همراه شد، سرفصل تازه ای را در راه موفقیت های این رشته و شناساندن فوتسال ایران به دنیا داشت.

دبیرکل فدراسیون فوتبال قهرمانی تیم نوجوانان ایران (کمتر از 17 سال) در مسابقات قهرمانی آسیا برای نخستین بار و صعود به جام جهانی 2009 نیجریه را از دیگر موفقیت های بزرگ فدراسیون فوتبال در رده تیم های پایه برشمرد که برای فوتبال ایران موفقیتی گرانبها به شمار می رود و این تیم می تواند آینده فوتبال ایران را تضمین کند.

وی از صعود تیم ملی فوتبال ساحلی به جام جهانی فرانسه، اولین قهرمانی بانوان در مسابقات غرب آسیا در اردن، حضور تیم ملی جوانان بانوان در مسابقات مالزی ، راهیابی تیم ملی بانوان در مسابقات آسیایی ویتنام، استفاده از داور ایرانی در دربی 66، کسب چهار سهمیه لیگ قهرمانان آسیا و ... از دیگر موفقیت های فوتبال ایران در سال 87 بود که دستاوردهایی مهم فدراسیون فوتبال در سالی که گذشت بود.

نبی تجربه مدیریت جمعی به جای مدیریت فردی را مهمترین تغییر در بخش اجرایی فدراسیون فوتبال عنوان کرد و اظهار داشت : فدراسیون فوتبال مطابق اساسنامه جدید امسال اغلب تصمیمات اجرایی خود را بر اساس تصمیمات هیئت رئیسه پیش برد و این نوع مدیریت امسال در فدراسیون اجرا شد و تصور می کنم این شیوه به مرور شکل کاملتری به خود می گیرد و درصد اشتباهات کاهش می یابد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال کمیته های فدراسیون را بازوهای توانمند اجرایی توصیف کرد و اظهار داشت: کمیته ها با استقلال کامل و در چارچوب سیاست های فدراسیون درجهت پیشبرد برنامه های مصوب هیئت رئیسه تلاش کردند و بدون همراهی و همکاری کمیته ها تحقق سالی پربار و موفقیت آمیز برای فوتبال کشور ممکن نبود.

وی مهمترین هدف فدراسیون فوتبال در سال 88 را صعود تیم ملی به جام جهانی عنوان کرد و اظهار داشت: سال جدید قطعا به مراتب سالی سخت تر و پرکارتر برای فدراسیون خواهد بود چرا که انتظارات از فدراسیون بالا رفته و مردم به فوتبال علاقمندی ویژه ای دارند.

نبی ابراز امیدواری کرد در سه ماهه اول سال 88 تیم ملی جشن صعود به جام جهانی برپا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه فوتبال مخاطبان زیادی در کشور دارد اظهار داشت: مردم از فدراسیون انتظار دارند زمینه صعود به جام جهانی را هموار کند و این وظیفه ما را لحظه ای از تلاش و تکاپو برای هموار کردن راه صعود تیم ملی بازنخواهد داشت.

دبیرکل فدراسیون فوتبال درآخر یادآور شد: در پایان از اهالی ورزش و فوتبال دوستان، رسانه های گروهی و همکارانم در فدراسیون فوتبال که سالی پربار و پرمسئولیت را سپری کردند تشکر و قدردانی می کنم.