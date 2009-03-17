تاکید فرانسه بر راه حل سیاسی برای پایان یافتن جنگ افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه فرانس 24،"فرانس فیون" نخست وزیر فرانسه در ارائه گزارشی درباره سیاستهای آتی دولت به مجلس این کشور گفت : ما معتقدیم راه حل نظامی تنها راه پایان دادن به مسئله افغانستان نیست و این مسئله در کنار نظامیگری به یک تلاش گسترده سیاسی نیاز دارد.

وی ادامه داد: فرانسه همچنان بر کمک به ناتو(سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) در افغانستان معتقد است و بر ایجاد امنیت، آشتی ملی و بازسازی افغانستان تاکید دارد.

این در حالی است که به سبب بالا بودن تلفات نیروهای فرانسوی در افغانستان، ادامه کمک فرانسه به جنگ ناتو و آمریکا در کابل با مخالفت مردم و سیاستمداران فرانسوی روبرو است.