  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۵۸

رایزنی عمر سلیمان و جرج میچل درباره گفتگوی ملی فلسطین

رایزنی عمر سلیمان و جرج میچل درباره گفتگوی ملی فلسطین

رئیس سازمان اطلاعات مصر شب گذشته با نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه دیدار و درباره گفتگوی ملی فلسطین با وی رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود بدون اشاره به جزئیات این دیدار تنها اظهار داشت که عمر سلیمان شب گذشته با "جفری فیلتمن" معاون وزیر امور خارجه نیز دیدار کرد.

به گفته این مقام، سلیمان قرار است امروز با "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کند.

یک مقام مصری اعلام کرد که سلیمان برای انجام مذاکرات با مقامات آمریکا درباره پذیرش راهکاری برای برنامه سیاسی دولت وحدت ملی در فلسطین که مورد قبول جنبش حماس باشد، به واشنگتن سفر کرده است.

در همین حال "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر نیز در حال حاضر برای دیدار با شماری از مسئولان اروپایی از جمله "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل به سر می برد.

کد مطلب 850963

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها