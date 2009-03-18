رایزنی عمر سلیمان و جرج میچل درباره گفتگوی ملی فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود بدون اشاره به جزئیات این دیدار تنها اظهار داشت که عمر سلیمان شب گذشته با "جفری فیلتمن" معاون وزیر امور خارجه نیز دیدار کرد.

به گفته این مقام، سلیمان قرار است امروز با "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کند.

یک مقام مصری اعلام کرد که سلیمان برای انجام مذاکرات با مقامات آمریکا درباره پذیرش راهکاری برای برنامه سیاسی دولت وحدت ملی در فلسطین که مورد قبول جنبش حماس باشد، به واشنگتن سفر کرده است.

در همین حال "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر نیز در حال حاضر برای دیدار با شماری از مسئولان اروپایی از جمله "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل به سر می برد.