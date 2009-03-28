سخنان مبهم الربیعی درباره منافقین/ ترک عراق یا اسکان در مکانی دور از مرز ایران!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط ، " موفق الربیعی" روزگذشته در سخنانی مطبوعاتی اعلام کرد : عناصر گروهک تروریستی منافقین مختار هستند که از ترک داوطلبانه عراق یا اسکان دوباره در این کشور و آن هم در صحرا های به دور از مرز ایران یکی را انتخاب کنند.

مشاورامنیت ملی عراق دراین باره گفت : عناصر گروهک تروریستی منافقین به شکل غیرقانونی در عراق حضور دارند و باید این کشور را ترک کنند.وی درادامه افزود : ما علیه آنان از گزینه زور ( و نظامی ) استفاده نمی کنیم مگر اینکه آنان علیه ما دست به اقداماتی بزنند.

موفق الربیعی با تاکید براینکه تاکنون دراین باره تصمیم نهایی اتخاذ نشده است، هشدار داد : مهلت حضور آنان در عراق بسیار کم است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هرگز آنان را از عراق اخراج نخواهیم کرد، گفت : درعین حال آنان را مجبور به بازگشت به ایران یا هر کشور دیگر هم نمی کنیم و درحالی که شمار زیادی از آنان درایران متولد نشده اند چرا به کشورهایی که از آنها آمده اند، باز نمی گردند؟

مشاور امنیت ملی عراق با اعلام این موضوع که عراق مکان حضورمنافقین نیست آنان باید به اروپا ، آمریکا یا ایران باز گردند، اظهار داشت : درحال بررسی جایگزینی برای حضور آنان در غرب عراق یا جنوب [ به جای حضورشان در شمال ] هستیم. در صدد یافتن مکان مناسبی برای آنان خواهیم بود و آنان در این مناطق در پادگان هایی مستقر خواهند شد.

وی درعین حال اشاره کرد که احتمالا اعضای گروهک تروریستی منافقین در پادگان های نظامی تخلیه شده از نیروهای آمریکایی در صحرای استان انبار یا نزدیکی سماوه اسکان می یابند و کمیته مشترک عراقی و آمریکایی در حال تحویل گرفتن این اماکن است.

موفق الربیعی با اشاره به اینکه عناصر گروهک تروریستی منافقین نیاز به آن دارند که سموم وارد شده در مغزهای شستشو داده شده آنان محو شود، گفت : درصورتی که سران این گروهک بروند، نود درصد از این عناصر بیگناه هستند.

مشاور امنیت ملی عراق با تاکید بر امکان اسکان مجدد عناصر تروریستی منافقین در اماکنی جدید و دور کردن آنان از سرانشان که تعداد آنان به 15 تا 20 تن می رسد، گفت : در این صورت آنان می توانند به شکل طبیعی زندگی کنند.

وی درعین حال کشورهای غربی را به پذیرش پناهندگان منافقین که گذرنامه های خارجی یا اسنادی دارند که به آنان اجازه اقامت در خارج را می دهد، دعوت کرد و گفت : 11 تن از آنان ملیت کانادایی، 5 تن آمریکایی، 4 تن سوئدی، 4 تن دانمارکی، 3 تن انگلیسی و 2 تن استرالیایی دارند و 984 تن آنان نیز اسناد و مدارک خارجی دارند که 309 عدد از این مدارک صادره از فرانسه است.

موفق الربیعی تاکید کرد : ما می خواهیم به این مسئله پایان دهیم نمی خواهیم که آنان در خاک ما بمانند چراکه این موضوع بین ما و ایران اختلاف انگیز است و ما چنین چیزی را نمی خواهیم.

هفته گذشته منابع آگاه اعلام کردند که موفق الربیعی درحال رایزنی هایی با سفارت استرالیا در بغداد است تا دولت استرالیا را برای پذیرش پناهندگی اعضای گروهک تروریستی منافقین قانع کند.