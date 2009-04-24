صندوق تعاون روستایی کشور اعلام موجودیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدمحمد موسوی عصر پنج شنبه در همایش مدیران عامل تعاونی ها و تشکلهای بخش کشاورزی و روستایی مازندران در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ساری اظهار داشت: تعداد واحدهای اعتباری تعاونی از 567 واحد در پایان برنامه سوم به هزار و 63 واحد در پایان سال گذشته رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه واحدهای اعتباری تعاونی کشور از 36 میلیارد تومان برنامه سوم به 50 میلیارد تومان در پایان سال گذشته ارتقا یافت.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به اینکه میزان سرمایه واحدهای اعتباری تعاونی کشور در پایان برنامه پنجم توسعه باید به 200 میلیارد تومان افزایش یابد، ادامه داد: 25 درصد سهم توسعه بخش کشاورزی در سند چشم انداز از طریق تعاونی ها باید محقق شود.

موسوی با بیان اینکه توسعه واحدهای اعتباری تعاونی ها در دستور کار سازمان تعاون روستایی در سال جاری قرار دارد، بیان داشت: بیش از 100 درصد تولیدات صورت گرفته محصولات کشاورزی در کشور از قبل تعاونی ها بوده است.

وی وثیقه تسهیلات بانکی را از مشکلات و چالشهای پیش روی تعاونی ها در اعطای تسهیلات ذکر کرد و گفت: به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات تعاونی ها برای گشایش حسابهای سرمایه در گردش هستیم.

رئیس هیئت مدیره سازمان تعاون روستایی کشور با بیان اینکه میزان تسهیلات اعطایی به تعاونی ها از 62 میلیارد و 900 میلیون تومان سال 83 به هزار و 84 میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده است، افزود: امسال نیز قصد داریم 662 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی های روستایی کشور اختصاص دهیم.

موسوی با اشاره به اینکه ظرفیت انبارهای موجود در تعاونی های کشور به 60 انبار در پایان برنامه چهارم توسعه ارتقا خواهد یافت، اضافه کرد: این انبارها قابلیت پذیرش دو میلیون و 400 هزار تن محصولات مختلف کشاورزی را در کشور دارند.

وی اصلاح ساختار تعاونی های از چالشهای موجود در بخش تعاونی کشور است، افزود: ساختار تشکیلاتی تعاونی ها به زودی ابلاغ و خدمات این تشکل در بخشهای مختلف ساماندهی خواهد شد.

به گفته وی، سامانه نرم افزار یکپارچه حسابرسی در تعاونی ها را ساماندهی کردیم که امسال شش هزار تعاونی استان از طریق این سامانه حسابرسی خواهند شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر کنترل فعالیتهای تعاونی ها به صورت جدی تر در سال جاری، بیان داشت: عملیات اجرایی حسابرسی ها به زودی به تعاونی ها واگذار خواهد شد.

وی با اشاره به خرید شش محصول توسط سازمان تعاون روستایی به وزن 352 هزار تن در سال 83، خاطرنشان کرد: این تعداد محصول در سال گذشته به 134 نوع به وزن دو و نیم میلیون تن و 801 میلیارد تومان ارزش افزایش یافته است.

به گفته وی، سهم تعاونی ها در خرید توافقی محصولات کشاورزی در پایان برنامه پنجم به 25 درصد خواهد رسید.

موسوی با بیان اینکه فروشندگان در تعاونی ها باید از حالت دریافت حقوق ماهیانه به سمت کارمزدی بر اساس فروش سوق یابند، عنوان کرد: این مهم در چند استان کشور آغاز شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه سازمان تعاون روستایی مباشر خرید چای نیست، افزود: باید مدیریت بر زنجیره اقتصاد چای تحت مدیریت هماهنگ و واحد درآید.

وی از توزیع دو میلیون و 50 هزار تن انواع کود و بذور از طریق شبکه های تعاون روستایی به کشاورزان در سال گذشته خبر داد و ادامه داد: شبکه توزیع محصولات کشاورزی به تعاونی ها تفویض اختیار می شود.

موسوی بیان داشت: در آینده ای نزدیک توزیع کود، سم و انواع بذور کشاورزی به زودی از طریق تعاونی های کشاورزی به کشاورزان داده می شود.