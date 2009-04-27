تظاهرات مخالفان ساکاشویلی در گرجستان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، تظاهرات کنندگان در گرجستان بار دیگر کناره گیری میخائیل ساکاشویلی را از قدرت خواستار شده و اعلام کردند که فعالیت های وی را مختل می کنند.

بر اساس این گزارش حدود دو هزار نفر از تظاهرات کنندگان در ادامه اعتراضاتی که از ماه آوریل در گرجستان آغاز شده است، مقابل پارلمان این کشور تجمع کردند.

رهبران مخالفان در این تجمع خطاب به جمعیت اعلام کردند به تلاش برای جلوگیری از رفت و آمد ساکاشویلی در شهر تفلیس پایتخت گرجستان و برگزاری دیدارها و نشست های وی ادامه خواهند داد.

تظاهرات کنندگان همچنین در مقابل اقامتگاه ریاست جمهوری و ساختمان تلویزیون ملی گرجستان تجمع کردند.

مخالفان در گرجستان ساکاشویلی را متهم کرده اند که قدرت را در این کشور در انحصار خود گرفته و جنگ سال گذشته بین روسیه و گرجستان را اشتباه اداره کرده است.

مخالفان ساکاشویلی اعلام کردند تا زمان استعفای وی از سمت ریاست جمهوری، به تظاهرات روزانه خود ادامه خواهند داد.

پلیس گرجستان نیز اعلام کرده است تا زمانی که این اعتراض ها به طور مسالمت آمیز و آرام برگزار شوند، برای پایان دادن به آن مداخله نخواهد کرد.

