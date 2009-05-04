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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۵۴

فرماندار کرمان:

461 هزار نفر در کرمان واجد شرایط رای دادن هستند

461 هزار نفر در کرمان واجد شرایط رای دادن هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: علی انجم شعاع با تاکید بر حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری گفت: در کرمان 461 هزار و 749 نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

انجم شعاع در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات سالم و منظم و حضور حداکثری مردم کرمان در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در حال انجام است.

وی تصریح کرد: هم اکنون طبق آمار موجود در شهرستان کرمان 461 هزار و 749 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری هستند.

انجم شعاع افزود: برای جمع آوری آراء مردم 350 صندوق اخذ رای برای کرمان در نظر گرفته شده است که شامل 215 صندوق در شهر کرمان، 18 صندوق سیار و 197 صندوق ثابت در این شهر است.

وی گفت: 91 صندوق رای نیز برای جمع آوری رای در روستاها پیش بینی شده است که 46 صندوق ثابت و 45 صندوق سیار است و بقیه صندوق ها در بخشها و توابع کرمان پیش بینی شده است.

کد مطلب 872028

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