تصویری از صورتهای فلکی مشهور کهکشان راه شیری

به گزارش خبرگزاری مهر، در تصویر پانورامای نجوم روز 9 می 2009 می توان صورتهای فلکی آسمان جنوب را در میان مرکز کهکشان راه شیری مشاهده کرد.
این تصویر در ماه گذشته و در شمال شهر ریودژانیرو به ثبت رسیده است. از سمت چپ به راست تصویر می توان مرکز کهکشانی صورت فلکی کماندار(Sagittarius)، ستارگان درخشان دنباله کژدم (Scorpius)، قطب کیهانی جنوبی (South Celestial Pole) و در سمت راست تصویر سحابی Coalsack و صورت فلکی چلیپا (Southern Cross) را مشاهده کرد.
نزدیکترین منظومه ستاره ای آلفا سنچری (Alpha Centauri) و خوشه ستاره ای کروی امگا سنچری (Omega Centauri) نیز در این تصویر در حال درخشش دیده می شوند.
