عملکرد تعاونی ها در ساخت مسکن مهر سمنان قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان ظهر یکشنبه در نشست اعضای ستاد مسکن استان سمنان گفت: اولین ابلاغ مسکن مهر خرداد 86 بود که با گذشت دو سال از آن هنوز به نتیجه نرسیده است و نباید متقاضیان را بیشتر از این منتظر گذاشت.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور در سفر استانی به سمنان خواستار واگذاری زمین ها به متقاضیان سه تا پنج نفره شده است، گفت: هیچ دستوری برای ساخت واحدها مسکونی توسط تعاونی ها نیست و خود متقاضیان می توانند اقدام به ساخت منازل مسکونی خود کنند .

علی عبداللهی با تاکید بر اینکه تعاونی های فقط می بایست بستر و آماده سازی امور را برعهده داشته باشند، خواستار تهیه مقدمات اعلام فراخوان متقاضیان برای دریافت این زمین ها به صورت گروههای سه تا هشت نفره توسط مسکن و شهرسازی شد.

به گفته استاندار سمنان، بر اساس مصوبه هیئت دولت زمین های اختصاصی به گروههای سه نفره و بیشتر 150 تا 200 متر است و به متقاضیانی که خواستار ساخت زمین توسط تعاونی ها نیستند، زمین واگذار می شود.

عبداللهی تصریح کرد: هدف از اجرای طرح مسکن مهر واگذاری سریع و کم هزینه واحدهای مسکونی به اقشار کم درآمد بوده است که متاسفانه اعلام هزینه های سنگین برای ساخت این منازل موجب ایجاد نارضایتی در متقاضیان شده است.

استاندار با اشاره به اینکه مشکلی برای واگذاری زمین به صورت گروهی در شهرهای شاهرود، دامغان و مهدیشهر وجود ندارد، گفت: به هر نحو ممکن کار ساخت مسکن مهر در استان سمنان باید نهایی شود و برای ساخت مسکن توسط خود متقاضیان در سمنان و گرمسار نیز زمین اختصاص یابد.