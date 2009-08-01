بخشی از پادگان قلعه مرغی به شهرداری تهران تحویل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حمیدرضا حیدریان در نشست ماهانه روسای املاک مناطق 22 گانه تهران در منطقه 12 گفت: تملک این پادگان در راستای اجرای برنامه های کلان شهرداری برای توسعه فضاهای شهری شهروندان است.

وی با اشاره به واقع شدن این پادگان در منطقه 19 شهر تهران و محرومیت این منطقه به لحاظ سرانه های فرهنگی، ورزشی و فضای سبز یادآور شد: مجموعه قلعه مرغی ظرفیت بسیار خوبی را برای اجرای پروژه های فرهنگی، ورزشی، فضای سبز، تجاری و... داراست.

حیدریان خاطرنشان کرد: با توجه به همین مسئله مدیریت شهری برنامه‌های گسترده‌ای را برای استفاده از این ظرفیتها در افزایش سرانه ‌های فرهنگی ورزشی منطقه طراحی کرده‌ که با تملک و ایجاد امکان ورود شهرداری به بخشی از این مکان با توجه به توافقات فی مابین با ناجا و ارتش اکنون اجرای این برنامه‌ های شهرداری قابل برنامه ریزی است.