امکان تشخیص زودرس سرطان سینه/ ساخت داروهای اختصاصی سرطان خون

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمیدرضا طیبی روز شنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس جهاددانشگاهی با اشاره به فعالیت های محققان جهاددانشگاهی در حوزه تشخیص و درمان سرطان گفت: محققان پژوهشگاه "ابن سینا" موفق شدند با بهره گیری از تکنولوژی نانو به ارائه راهکارهای جدید تشخیصی سرطان سینه و با بهره گیری از علم ایمونولوژی و بیوتکنولوژی به یافتن داروی مقدماتی جهت درمان سرطان خون نائل شوند.

وی اضافه کرد: ایران نیز در کنار دیگر کشورها همواره سعی در دستیابی به تازه ترین درمانها و راهکارهای تشخیصی داشته است و در این میان محققان پژوهشگاه فناوری های نوین علوم پژشکی جهاددانشگاهی "ابن سینا" پس از پنج سال فعالیت مستمر روی سرطان به این موفقیت دست یافتند.

طیبی یادآور شد: سرطان بیماری است که در آن سلولهای بدن بطور کنترل نشده ای تکثیر می شوند و تنها در سال 2007 برابر 7 میلیون و 600 هزار نفر بر اثر سرطان مرده اند. تا کنون بیش از یکصد نوع سرطان شناسایی شده که در هر قسمتی از بدن می تواند تظاهر پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: سرطان سینه یکی از سرطانهای شایع و کشنده در زنان است و در ایران سالانه هفت هزار بیمار جدید به سرطان سینه مبتلا می شوند و یکی از شایع ترین سرطانها در میان زنان کشور به شمار می رود.

تشخیص زودرس سرطان پستان با استفاده از نانو ذرات

رئیس جهاددانشگاهی از تشخیص زودرس سرطان سینه با استفاده از نانوذرات خبر داد و گفت: نانو ذرات مغناطیسی، کاربردهای مختلف پزشکی و بیولوژیکی دارند که از آن جمله می توان به توانایی آنان در اتصال به بیومولکولها و واکنش با مولکولهای هدف سطح سلول اشاره کرد.

وی اضافه کرد: نانو ذرات کوانتومی ذراتی در ابعاد نانو هستند که به تازگی در عرصه نانوتکنولوژی و نانو پزشکی مطرح شده و در تشخیص انواع بیومولکول ها و عوامل بیماری زا کاربردهای وسیعی پیدا کرده اند و با توجه به ویژگی این نانو ذرات که ابزار کارآمدی در عرصه تشخیص انواع سرطانها هستند و در پژوهشگاه "ابن سینا" با هدف تشخیص زود هنگام سرطان و شروع سریع اقدامات درمانی با استفاده از نانو ذرات، طرح کاربردی در زمینه تشخیص سرطان سینه اجرا شد.

طیبی ادامه داد: در این طرح از نانوذرات کوانتومی به منظور تشخیص زودهنگام سرطان سینه استفاده شد و ابتدا آنتی بادی منوکلونال ضد تومور مارکر سرطان سینه Her2 تولید و سپس با استفاده از یک فناوری نوین، آنتی بادی به نانو ذرات کوانتومی متصل شد. در مرحله بعد از این آنتی بادیهای منوکلونال نشاندار برای ردیابی تومور مارکر سرطان پستان در رده های سلولی و همچنین بافتهای بیماران مبتلا به سرطان سینه استفاده شد.

وی گفت: نتایج حاصله نشان داد که آنتی بادی های منوکلونال متصل به نانو ذرات کوانتومی قادر هستند تومور مارکر سرطان سینه را شناسایی کنند و علاوه بر حساسیت فوق العاده زیاد، نانو ذرات کوانتومی نوردهی بسیار طولانی مدت داشته و این امکان را فراهم می آورد که بتوان بافت سرطانی را به دقت و در زمان زیاد مطالعه کرد.

استفاده از آنتی بادی منوکلونال ضد سرطان سینه با نانو ذرات مغناطیسی متصل در تشخیص سلولهای سرطانی سینه

رئیس جهاددانشگاهی یادآور شد: در مطالعه دیگری که در این زمینه انجام شد، آنتی بادی منوکلونال ضد سرطان سینه با نانو ذرات مغناطیسی متصل و از آنها در تشخیص سلولهای سرطانی سینه استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که این آنتی بادی های نشان دار ابزاری بسیار کارآمد جهت تشخیص سلولهای سرطانی در شرایط آزمایشگاهی و همچنین در بدن بیمار هستند. در مجموع به نظر می رسد نانو ذرات برای تشخیص تومور مارکرها بسیار حساس بوده و می توانند برای تشخیص زود هنگام سرطانهای انسان استفاده شوند.

وی تاکید کرد: با توجه به این که تشخیص زود هنگام سرطان مهمترین عامل تعیین میزان موفقیت درمان سرطان است به نظر می رسد که استفاده از این نانو ذرات گام بسیار موثری در جهت اقدامات درمانی باشد.

ارائه راهکار درمانی سرطان خون با استفاده از داروی اختصاصی تولید شده توسط پژوهشگاه ابن سینا

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به سرطان خون و درمانی که از سوی محققان جهاددانشگاهی برای آن ارائه شده است، از راهکار درمانی سرطان خون با استفاده از داروی اختصاصی تولید شده توسط پژوهشگاه ابن سینا خبر داد و گفت: درمان سرطان به روشهای گوناگونی صورت می گیرد و در برخی سرطانها به خوبی پاسخگو بوده اما با توجه به شرایط بیمار هر چه درمان سرطان اختصاصی ‌تر انجام شود،‌ میزان عوارض جانبی و صدمه به اندامها و بافتهای طبیعی کمتر خواهد بود.

وی اضافه کرد: از بهترین نوع درمانهای سرطان که هم ‌اکنون پزشکان و محققان بر آنها تمرکز بیشتری دارند، ایمنی درمانی سرطان است. این نوع درمان از طریق هدفگیری اختصاصی مولکولهای سطحی سلولهای سرطانی انجام می گیرد و جهت انجام این نوع درمان، داروی مربوطه بر علیه سلول سرطانی ساخته می شود و با تزریق آن موجب فعال شدن مکانیسمهای مختلفی در بدن بیمار می شود که در نهایت منجر به مرگ سلول سرطانی می شود.

پایان مرحله آزمایشگاهی ساخت داروهای اختصاصی در ارتباط با نوعی سرطان خون

طیبی با اشاره به به فعالیت پژوهشگاه "ابن ‌سینا" در ارائه این راهکار اختصاصی گفت: محققان ابن سینا با استفاده از روشهای نوین بیوتکنولوژی اقدام به ساخت داروهای اختصاصی برعلیه سرطانهای گوناگون کرده است که در ارتباط با نوعی سرطان خون، برخی از داروهای ساخته شده توسط پژوهشگاه، مورد آزمایش قرار گرفته و اثر آن روی سلولهای سرطانی بیماران، منجر به مرگ این سلولها شد این واکنش در محیط آزمایشگاه با موفقیت انجام گرفت، لذا در حال حاضر مرحله آزمایشگاهی ساخت این دارو به پایان رسیده است.

وی تاکید کرد: جهت استفاده درمانی از این دارو لازم است که اثر آن بر روی حیوان آزمایشگاهی نیز بررسی شود و پس از انجام کارآزمایی بالینی در بیماران مبتلا به سرطان خون، نسبت به عرضه آن به بازار اقدام شود. در صورت تامین بودجه لازم پیش بینی می شود که این دارو ظرف سه سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد و یقینا تولید چنین دارویی در داخل کشور، امکان استفاده عمومی را با هزینه ای بسیار کم به همراه خواهد داشت.