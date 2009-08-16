غلامرضا فرجی که مرکز تحت مدیریت او پخش "دلخون" محمدرضا رحمانی را بر عهده دارد، در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم در 17 روز 130 میلیون فروخته است. از روز چهارشنبه 21 مردادماه سینماهای مرکزی و تهران به سالنهای نمایش دهنده آن اضافه شدهاند.
وی افزود: اکران شهرستانهای فیلم ادامه دارد و سینماهای قزوین و زنجان نیز به این شهرها اضافه شدهاند. در مراکز استان ما با فروش راضی کننده روبرو شدهایم. با حمایت سازمان صدا و سیما و پخش تیزرهای تلویزیونی استقبال از فیلم قابل قبول بوده است. این میزان فروش در تهران و شهرستان ارتباط خوب مخاطب با فیلم را نشان میدهد.
فرجی درباره تبلیغات این فیلم در ماه رمضان عنوان کرد: علاوه بر بیلبورد و تیزرهای تلویزیونی تراکت دستی در این ماه بین مردم پخش میشود و تبلیغات مطبوعاتی با گستردگی بیشتر ادامه پیدا میکند. البته چون امسال ماه رمضان با آغاز مدارس همزمان نیست، بعید میدانم با افت فروش بالا روبرو شویم.
اکران عمومی فیلم "دلخون" با بازی الناز شاکردوست، حامد بهداد، پوریا پورسرخ، هوشنگ توکلی، حبیب دهقاننسب، هنگامه حمیدزاده و حشمت آرمیده از هفتم مردادماه در گروه سینمایی استقلال آغاز شده است.
"دلخون" داستان مردی است که همسرش را به قتل رسانده و منتظر اجرای حکم اعدام است، اما با ورود وکیل تسخیری و پیشنهاد غافلگیرکننده او مسیر داستان شکلی دیگر پیدا میکند.
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