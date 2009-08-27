94 درصد مصوبات سفر اول دولت در کرمانشاه در چرخه اجرا قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری ظهر پنجشنبه و به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال و در هفته دولت هزار و113طرح و پروژه با اعتباری بالغ بر350میلیارد تومان افتتاح و یا کلنگ زنی خواهد شد.

غفوری با بیان اینکه طی سالهای گذشته اقدامات موثری در جهت توسعه زیر ساختهای لازم استان در بخشهای مختلف انجام گرفته است، گفت: طی سال های گذشته با زیر ساختهایی مناسبی که در بخشهای مختلف از جمله، آب، برق، راه و... ایجاد شده انتظار می رود در پایان برنامه پنجم توسعه تحول اساسی و چشمگیری در استان ایجاد شود به شکلی که این استان در پایان این برنامه در زمره استانهای برخوردار کشور قرارگیرد.

در دولت نهم 3515میلیارد تومان در استان کرمانشاه سرمایه گذاری شده است

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به میزان سرمایه گذاری های انجام گرفته در استان در بخش های مختلف طی چهارسال گذشته، گفت: طی سالهای 80 تا 83 در مجموع هزارو 883 میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان انجام شده بود این در حالی است که در سالهای 84 تا 87 این رقم به سه هزار و 515 میلیارد تومان رسید.

استان کرمانشاه کمترین انحراف در اجرای بنگاه های زود بازده داشته است

وی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته فقط از محل بنگاه های زود بازده بیش از 900میلیارد تومان جذب استان شده است، گفت: بنگاه های زودبازده از افتخارات دولت نهم و برگ زرینی در کارنامه کاری این دولت است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش مهم بنگاه های زود بازده در کاهش نرخ بیکاری در استان گفت: بنگاه های زودبازده از فاکتورهای اساسی کاهش نرخ بیکاری در استان بود، گرچه در برخی از موارد شوکهای از سوی بانکها ایجاد شد اما در کل روند قابل قبولی داشت.

غفوری استان کرمانشاه را یکی از استانهای موفق در اجرای طرح بنگاه های زود بازده عنوان و اظهار داشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی استان کرمانشاه کمترین انحراف را در این طرح داشته و حدود 97 درصد منابع در جای خودش هزینه شده است.

نرخ بیکاری استان کرمانشاه در بهار سال جاری 10.2 درصد بود

وی در ادامه با اشاره به نرخ بیکاری استان گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان در بهار امسال 10.2 درصد بوده که بر این اساس استان کرمانشاه در رتبه پانزدهم کشور قرار دارد.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر این موضوع که استان هنوز در بحث بیکاری مشکل دارد، گفت: باید تمامی مسئولان تلاش کنند تا روند کاهش نرخ بیکاری استان به همین شکل ادامه یابد به طوری که تا پایان برنامه پنجم این نرخ تک رقمی شود.

یک میلیون و114هزار نفر در استان کرمانشاه برگه سهام عدالت خود را دریافت کرده اند

غفوری با اعلام اینکه تا کنون یک میلیون و114هزار نفر در استان کرمانشاه برگه سهام عدالت خود را دریافت کرده اند، گفت: تا کنون 606هزار نفر در استان سود سهام خود را دریافت کرده اند.

وی در ادامه جمعیت واجد شرایط دریافت سهام عدالت در استان کرمانشاه را یک میلیون و 400هزار نفر اعلام کرد.

برای تمام متقاضیان مسکن مهر در کرمانشاه زمین تامین شده است

استاندار کرمانشاه در ادامه در خصوص عملکرد استان در طرح مسکن مهر نیز گفت: هم اکنون جهت تمامی متقاضیان طرح مسکن مهر در استان زمین تامین شده و کار احداث نیز در برخی نقاط آغاز شده که روند قابل قبولی نیز داشته است.

رشد صادرات استان کرمانشاه در چهار ماهه ابتدایی سال جاری 73 درصد بود

غفوری در ادامه رشد صادرات استان در چهار ماهه ابتدایی سال جاری را 73 درصد اعلام و تصریح کرد:سال گذشته 1.4میلیارد دلار کالا از طریق استان به عراق صادر شد و امسال نیز انتظار می رود با توجه به رشد چشمگیر صادرات در چهار ماهه نخست به میزان صادرات پیش بینی شده دست یابیم.

اعتبار مورد نیازجهت احداث منوریل در کرمانشاه 500 میلیارد تومان است

وی در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص اعتبارات منوریل کرمانشاه گفت: برآورد اعتبار مورد نیاز برای احداث مونوریل در کرمانشاه 500 میلیارد تومان است که تا کنون پنج میلیارد یعنی یک درصد آن اختصاص یافته است.

غفوری با اشاره به مزیتهای منوریل نسبت به مترو احداث آن را درکلان شهر کرمانشاه یکی از اقدامات بزرگ در جهت رفع مشکلات ترافیکی و حمل و نقل این شهر عنوان و اظهار داشت: با توجه به جمعیت رو به افزایش کرمانشاه و گسترش این شهر منوریل می تواند تحولی در حمل و نقل شهری در کرمانشاه ایجاد کند ضمن اینکه جاذبه توریستی نیز دارد و زمان احداث آن نیز سه برابر کمتر از مترو است.

استاندار کرمانشاه در ادامه با تشریح چند طرح بزرگ استان از جمله پالایشگاه آناهیتا، سیمان سامان، کاشی کاژه ،پتروشیمی سوم کرمانشاه و .... افتتاح و بهره برداری از آنها را عاملی جهت رونق بیشتر اقتصادی استان اعلام و خاطر نشان کرد: انتظار می رود با بهره برداری از این پروژه ها تحولی چشمگیر در استان در جهت توسعه وبه ویژه صنعتی شدن آن به وجود آید.