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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

العامری: از بغداد می‌خواهیم از تصمیم ناعادلانه علیه تهران تبعیت نکند

العامری: از بغداد می‌خواهیم از تصمیم ناعادلانه علیه تهران تبعیت نکند

دبیرکل سازمان بدر اعلام کرد: از دولت عراق می‌خواهیم تا از این تصمیم ناعادلانه (علیه ایران) تبعیت نکند؛ چرا که این مسئله نخستین آزمون برای دستیابی به حاکمیت کامل و فراگیر محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، هادی العامری دبیرکل سازمان بدر عراق در سخنانی اعلام کرد: ما محاصره ناعادلانه‌ ای را که آمریکا علیه ایران اعمال کرده است، به‌ ویژه محدودیت‌ های اخیر در زمینه سفرهای هوایی، به‌شدت رد و محکوم می‌کنیم.

دبیرکل سازمان بدر عراق سپس اضافه کرد: از دولت عراق می‌ خواهیم تا از این تصمیم ناعادلانه تبعیت نکند؛ چرا که این مسئله نخستین آزمون برای دستیابی به حاکمیت کامل و فراگیر محسوب می‌ شود.

این در حالیست که عادل عبدالمهدی نیز بامداد امروز در صفحه شخصی خود نوشت: بستن فرودگاه‌های عراق به روی پروازهای ایرانی «اشتباه بزرگی» و عقب‌نشینی از حاکمیت ملی است. بستن فرودگاه‌های عراق به روی همسایه، متحد و دوست ما، اشتباهی بزرگ و عقب‌نشینی از حاکمیت ملی و فدا کردن منافع و آینده ملی ماست.

پیش از این نیز دبیرکل جنبش النجباء عراق در اعتراض به ادامه محدودیت پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده بود که در صورت حل‌نشدن این مسئله، از مردم عراق، موکب‌های حسینی و خدمتگزاران زائران برای تحصن در فرودگاه‌های عراق دعوت خواهد کرد.

کد مطلب 6959367

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