به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، هادی العامری دبیرکل سازمان بدر عراق در سخنانی اعلام کرد: ما محاصره ناعادلانه ای را که آمریکا علیه ایران اعمال کرده است، به ویژه محدودیت های اخیر در زمینه سفرهای هوایی، بهشدت رد و محکوم میکنیم.
دبیرکل سازمان بدر عراق سپس اضافه کرد: از دولت عراق می خواهیم تا از این تصمیم ناعادلانه تبعیت نکند؛ چرا که این مسئله نخستین آزمون برای دستیابی به حاکمیت کامل و فراگیر محسوب می شود.
این در حالیست که عادل عبدالمهدی نیز بامداد امروز در صفحه شخصی خود نوشت: بستن فرودگاههای عراق به روی پروازهای ایرانی «اشتباه بزرگی» و عقبنشینی از حاکمیت ملی است. بستن فرودگاههای عراق به روی همسایه، متحد و دوست ما، اشتباهی بزرگ و عقبنشینی از حاکمیت ملی و فدا کردن منافع و آینده ملی ماست.
پیش از این نیز دبیرکل جنبش النجباء عراق در اعتراض به ادامه محدودیت پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده بود که در صورت حلنشدن این مسئله، از مردم عراق، موکبهای حسینی و خدمتگزاران زائران برای تحصن در فرودگاههای عراق دعوت خواهد کرد.
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