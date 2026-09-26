به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی بعدازطهر شنبه در کارگروه ایجاد منطقه آزاد تخصصی تجاری خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی این موضوع اظهار کرد: منطقه آزاد تجاری از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند تحول قابل توجهی در حوزه اقتصادی استان ایجاد کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه ایجاد مناطق آزاد در کشور افزود: باید با بررسی تجربه مناطق فعال، شناخت دقیقی از ظرفیت‌ها و الزامات ایجاد منطقه آزاد در خراسان جنوبی به دست آوریم.

استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت جانمایی دقیق منطقه آزاد تأکید کرد و گفت: برای جانمایی باید چند نقطه در استان مورد بررسی قرار گیرد و موضوعاتی مانند دسترسی به کشور مقابل، مسیرهای ارتباطی، زیرساخت‌های موجود و امکان تأمین نیازهای منطقه در نظر گرفته شود.

هاشمی ادامه داد: پس از انجام جانمایی و استعلام‌های لازم، موضوع باید در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح و جایگاه منطقه آزاد در یک سند مشخص شود تا ضرورت و ظرفیت‌های آن برای پیگیری در سطح ملی به صورت دقیق تبیین شود.

وی با بیان اینکه ایجاد منطقه آزاد نیازمند هماهنگی و انسجام در سطح استان است، تصریح کرد: پس از آماده شدن مستندات، باید از ظرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط برای پیگیری موضوع استفاده کنیم و یک حرف واحد در این زمینه داشته باشیم.

استاندار خراسان جنوبی گفت: منطقه آزاد می‌تواند در حوزه جذب سرمایه‌گذاران، توسعه تجارت، گسترش فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از خام‌فروشی معادن نقش مؤثری داشته باشد و در کنار آن، مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی نیز می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در استان را افزایش دهد.

هاشمی با اشاره به پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد سه‌جانبه ایران، افغانستان و چین افزود: این موضوع نیز باید با جدیت دنبال شود و ظرفیت‌های موجود برای تحقق آن مورد استفاده قرار گیرد.

وی تأکید کرد: برای پیشبرد موضوع منطقه آزاد، کمیته تخصصی باید به صورت منظم تشکیل جلسه دهد و موضوعاتی مانند جانمایی، زیرساخت‌ها، ملاحظات منطقه‌ای و سایر الزامات را بررسی و جمع‌بندی کند.

استاندار خراسان جنوبی با ابراز امیدواری نسبت به تسریع در روند ایجاد منطقه آزاد گفت: اگر پیگیری‌ها منسجم و مستمر باشد، امیدواریم در ماه‌های آینده مجوز ایجاد منطقه آزاد تجاری استان اخذ شود که اتفاق بسیار خوبی برای خراسان جنوبی خواهد بود.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای توسعه شبکه گاز استان گفت: تلاش بر این است که تمامی روستاها و نقاط هدف تا حد امکان به شبکه گاز متصل شوند.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در حوزه آب، برق و گاز صرفه‌جویی را جدی بگیرند؛ چراکه با توجه به شرایط منابع و افزایش نیازها، مدیریت مصرف می‌تواند از بروز مشکلات در فصل زمستان جلوگیری کند.

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواضع رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: موضع‌گیری مقتدرانه و عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل شایسته تقدیر است و باید این موضوع به شکل پررنگ برای افکار عمومی تبیین شود.

هاشمی افزود: حضور نماد شهید در این برنامه و بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر استکبار جهانی، جلوه‌ای از اقتدار و عزت کشور بود که مورد توجه مردم قرار گرفت.