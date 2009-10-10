موضعگیری پارلمانهای جهان در برابر رژیم صهیونیستی در اجلاس ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی ارائه گزارش هیئت حقیقت یاب سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر در مورد تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه حشمت الله فلاحت پیشه رئیس شورای بین المجالس جمهوری اسلامی طی پیامی به بن گوریرات رئیس اتحادیه بین المجالس تاکید کرد که نمایندگان مجالس نباید در نشست صد و بیست و یکم مجمع بین المللی بین المجالس در ژنو که هفته آینده برگزار می شود نسبت به جنایات رژیم اسرائیل در تجاوز 22 روزه به غزه بی تفاوت باشند.

متن پیام به شرح زیر است: جناب آقای بن گوریراب ، رئیس اتحادیه بین المجالس ، همانطوری که اطلاع دارید هفته گذشته گزارش هیئت حقیقت یاب سازمان ملل در خصوص تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه به دوازدهمین نشست شورای حقوق بشر ارائه شد.

در این گزارش هیئت حقیقت یاب تجاوز 22 روزه نیروهای اسرائیل در غزه را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و با برشمردن موارد متعددی از جنایات رژیم اسرائیل در طی این مدت و ذکر مصادیق بارزی چون امحاء زیر ساخت ها و تاسیسات حیاتی این منطقه و کشته و زخمی نمودن صدها نفر از ساکنان مظلوم و بی گناه غزه خصوصا از طریق بمباران مناطق غیر نظامی، این جنایات را مصداق بارز نقض حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و جنایات جنگی ذکر نموده است.

ضمن تقدیر از پیگیری های سازمان ملل در این زمینه جا دارد که بنا بر رویه معمول در چارچوب سازوکارهای پارلمانی نیز تحرکی جدی از سوی نهادهای بین المللی پارلمانی خصوصا اتحادیه بین المجالس به عنوان پارلمان جهان صورت گیرد در این راستا تروئیکای مجمع پارلمانی آسیا طی بیانیه ای از مفاد این گزارش در خصوص جنایات رژیم اسرائیل حمایت نموده است.



بدون شک برگزاری اجلاس 121 مجمع بین المجالس در ژنو نیز فرصت بسیار مناسبی را فراهم خواهد آورد تا نمایندگان مجالس جهان با اتخاذ مواضعی واحد در جهت محکوم نمودن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه وظیفه نمایندگی خود را به عنوان نمایندگان ملت ها و افکار عمومی حق طلب جهان ایفا نمایند.

بدیهی است موضع گیری بجا و شایسته اتحادیه بین المجالس در اجلاس 121 مجمع بین المجالس در ژنو جهت پیگیری نقض حقوق حقه مردم فلسطین می تواند زمینه استحکام و تقویت هر چه بیشتر همکاری های پارلمانی در ابعاد بین المللی را فراهم نماید.