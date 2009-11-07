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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۱۹

زمانی خواستار شد:

دولت طی هفته جاری تکلیف استاندار کرمانشاه را مشخص کند

دولت طی هفته جاری تکلیف استاندار کرمانشاه را مشخص کند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: از هیئت دولت می خواهم با توجه به حاکم شدن مدیرت مردد در استان طی این هفته وضعیت استانداری کرمانشاه را مشخص کند.

سید جواد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، با انتقاد از تاخیر در تعیین تکلیف وضعیت استاندار کرمانشاه، اظهار داشت: مجمع نمایندگان استان از این وضعیت نگران است زیرا هم اکنون در آستانه تعیین بودجه سال آینده و نیز برنامه توسعه پنجم هستیم، تداوم این وضع باعث خواهد شد کرمانشاه در این رابطه دچار مشکل شود که در این صورت ایجاد هر گونه مسئله ای جبران ناپذیر است.

 

وی با تاکید بر نظر پیشین مجمع نمایندگان در خصوص تعیین استاندار کرمانشاه گفت: مجمع به طور کتبی و شفاهی نظر خود را به وزارت کشور اعلام کرده و از دولت خواسته یا نسبت به تثبیت مدیریت فعلی اقدام کند و یا در غیر این صورت در خصوص گزینه پیشنهادی نمایندگان کرمانشاه یعنی دادوش هاشمی معاون پیشین برنامه ریزی استانداری این استان اقدام کند.

 

نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به عدم تعیین تکلیف استانداری کرمانشاه در هفته گذشته انتظار می رود دولت طی این هفته وضعیت استانداری کرمانشاه را مشخص کند.

 

در حال حاضر مجید غفوری استاندار کرمانشاه است این در حالیست که از آغاز به کار دولت دهم تاکنون شایعاتی در خصوص تغییر استاندار این استان مطرح بوده و قرار بود هفته گذشته استاندار جدید کرمانشاه معرفی شود. 

کد مطلب 978520

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