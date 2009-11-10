ارزیابی فعالیتهای سازمان دامپزشکی کشور تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس آتش بار پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه گردهمایی بازرسان کمیته ارتقای سلامت نظام اداری ادارات کل دامپزشکی سراسر کشور افزود: هدف از این دوره ارتقای سطح آگاهی بازرسین ویژه مستقر در ادارات کل دامپزشکی در مورد مقررات مالی و محاسباتی و سایر مسائل کیفری و جرایم مالی علیه دولت است که هنگام بررسی و ارزیابی عملکرد ادارات کل، مورد نیاز است.

مدیر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: در این همایش از وجود اساتید باتجربه از دیوان محاسبات کشور استفاده خواهد شد تا فراگیران با نحوه بررسی چگونگی هزینه کرد اعتبارات دولتی آشنا شوند.

آتش بار افزود: بازرسین ویژه پل ارتباطی بین سازمان دامپزشکی، سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات و سایر دستگاه های نظارتی هستند که با عملکرد دقیق این گروه، نقاط ضعف و گلوگاه های احتمالی مفسده خیز موجود در مجموعه، مورد شناسایی قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق بازرسی و ارزیابی عملکرد، افزود: با توجه به حاکمیتی بودن وظایف سازمان دامپزشکی و حضور موفق این سازمان در عرصه واگذاری امور به بخش غیردولتی و اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و بر اساس موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری، ارزیابی فعالیتهای دامپزشکی با دقت و ظرافت بیشتری نسبت به برنامه چهارم اجرا خواهد شد.

مدیر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: در این گردهمایی دو روزه که مجوز آن از وزارت جهادکشاورزی اخذ شده است، 31 نفر از بازرسین ویژه ادارات کل دامپزشکی استانهای سراسر کشور حضور دارند و پس از گذراندن دوره یاد شده گواهینامه پایان دوره را دریافت می کنند.