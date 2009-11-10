  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۸

در برنامه پنجم توسعه؛

ارزیابی فعالیتهای سازمان دامپزشکی کشور تشدید می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان دامپزشکی کشور در مشهد گفت: ارزیابی از فعالیتهای دامپزشکی کشور در سازمان مرکزی و ادارات کل با شدت بیشتری در برنامه پنجم توسعه انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس آتش بار پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه گردهمایی بازرسان کمیته ارتقای سلامت نظام اداری ادارات کل دامپزشکی سراسر کشور افزود: هدف از این دوره ارتقای سطح آگاهی بازرسین ویژه مستقر در ادارات کل دامپزشکی در مورد مقررات مالی و محاسباتی و سایر مسائل کیفری و جرایم مالی علیه دولت است که هنگام بررسی و ارزیابی عملکرد ادارات کل، مورد نیاز است.

مدیر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: در این همایش از وجود اساتید باتجربه از دیوان محاسبات کشور استفاده خواهد شد تا فراگیران با نحوه بررسی چگونگی هزینه کرد اعتبارات دولتی آشنا شوند.

آتش بار افزود: بازرسین ویژه پل ارتباطی بین سازمان دامپزشکی، سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات و سایر دستگاه های نظارتی هستند که با عملکرد دقیق این گروه، نقاط ضعف و گلوگاه های احتمالی مفسده خیز موجود در مجموعه، مورد شناسایی قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق بازرسی و ارزیابی عملکرد، افزود: با توجه به حاکمیتی بودن وظایف سازمان دامپزشکی و حضور موفق این سازمان در عرصه واگذاری امور به بخش غیردولتی و اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و بر اساس موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری، ارزیابی فعالیتهای دامپزشکی با دقت و ظرافت بیشتری نسبت به برنامه چهارم اجرا خواهد شد.

مدیر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: در این گردهمایی دو روزه که مجوز آن از وزارت جهادکشاورزی اخذ شده است، 31 نفر از بازرسین ویژه ادارات کل دامپزشکی استانهای سراسر کشور حضور دارند و پس از گذراندن دوره یاد شده گواهینامه پایان دوره را دریافت می کنند.

کد مطلب 980499

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها