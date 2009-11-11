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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۵۵

1100 شرکت پیمانکاری در گلستان رتبه بندی شده است

1100 شرکت پیمانکاری در گلستان رتبه بندی شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری گلستان گفت: هزار و 110 شرکت پیمانکاری با رتبه های مختلف و 40 شرکت مشاور تاکنون در استان گلستان ثبت و رتبه بندی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هوشنگ غلامزاده بعداز ظهر چهارشنبه در نشست این معاونت در استانداری افزود: در استان شرکتهای مهندسی مشاور توانمند و پیمانکاران با انگیزه بسیاری با تکیه بر نیروهای انسانی بومی و متخصص استان فعال بوده که باید بازار کار لازم برای آنها در استان فراهم باشد.

وی تاکید کرد: براساس مصوبه شورای فنی استان، پیمانکاران و شرکتهای مهندسین مشاور بومی در اجرای پروژه ها و یا خدمات مشاوره ای در اولویت هستند.
 
وی اظهار داشت: براساس این مصوبه، از این پس در فعالیتها و خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری، کلیه دستگاه های اجرایی و شهرداری های استان در شرایط برابر ارزیابی توان اجرای کار بین شرکتهای بومی و غیربومی، ملزم به ارجاع کار به پیمانکاران و شرکتهای مهندسی مشاور بومی استان هستند.

غلامزاده بیان داشت: منظور از شرکتهای بومی در مصوبه شورای فنی استان، شرکتهای ثبت شده در استان و دارای نمایندگی فعال در یکی از شهرستانهای گلستان است.

معاون امور عمرانی استانداری گلستان خاطرنشان کرد: این تصمیم برای حمایت از نیروهای استان، گردش بیش از پیش سرمایه در منطقه و رونق اشتغال در گلستان اتخاذ شده است.

غلامزاده اظهار داشت: همکاری دستگاه های اجرایی و شهرداریها در اجرایی کردن این مصوبه و نظارت دفتر فنی استانداری بر اجرای مناسب آن سبب بهره مند شدن بیش از پیش استان در بخشهای مختلف از این تصمیم خواهد شد.

وی گفت: با وجود گذشت بیش از یک دهه از تشکیل استان، توجیهاتی همچون نوپا بودن شرکتها و نیروی انسانی و ... گلستان به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از این رو حمایت و پشتیبانی لازم از شرکتها و مهندسان بومی و ارجح دانستن آنان در شرایط مساوی وظیفه همه دستگاه های اجرایی  و شهرداری های استان است.

کد مطلب 981508

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