1100 شرکت پیمانکاری در گلستان رتبه بندی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هوشنگ غلامزاده بعداز ظهر چهارشنبه در نشست این معاونت در استانداری افزود: در استان شرکتهای مهندسی مشاور توانمند و پیمانکاران با انگیزه بسیاری با تکیه بر نیروهای انسانی بومی و متخصص استان فعال بوده که باید بازار کار لازم برای آنها در استان فراهم باشد.

وی تاکید کرد: براساس مصوبه شورای فنی استان، پیمانکاران و شرکتهای مهندسین مشاور بومی در اجرای پروژه ها و یا خدمات مشاوره ای در اولویت هستند.



وی اظهار داشت: براساس این مصوبه، از این پس در فعالیتها و خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری، کلیه دستگاه های اجرایی و شهرداری های استان در شرایط برابر ارزیابی توان اجرای کار بین شرکتهای بومی و غیربومی، ملزم به ارجاع کار به پیمانکاران و شرکتهای مهندسی مشاور بومی استان هستند.

غلامزاده بیان داشت: منظور از شرکتهای بومی در مصوبه شورای فنی استان، شرکتهای ثبت شده در استان و دارای نمایندگی فعال در یکی از شهرستانهای گلستان است.

معاون امور عمرانی استانداری گلستان خاطرنشان کرد: این تصمیم برای حمایت از نیروهای استان، گردش بیش از پیش سرمایه در منطقه و رونق اشتغال در گلستان اتخاذ شده است.

غلامزاده اظهار داشت: همکاری دستگاه های اجرایی و شهرداریها در اجرایی کردن این مصوبه و نظارت دفتر فنی استانداری بر اجرای مناسب آن سبب بهره مند شدن بیش از پیش استان در بخشهای مختلف از این تصمیم خواهد شد.

وی گفت: با وجود گذشت بیش از یک دهه از تشکیل استان، توجیهاتی همچون نوپا بودن شرکتها و نیروی انسانی و ... گلستان به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از این رو حمایت و پشتیبانی لازم از شرکتها و مهندسان بومی و ارجح دانستن آنان در شرایط مساوی وظیفه همه دستگاه های اجرایی و شهرداری های استان است.