طرح غربالگری سلامت دانشجویان جدید دانشگاههای گلستان اجرا شد

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: دفتر مشاوره واحد گرگان با بهره گیری از 15 نفر از متخصصان مشاوره و راهنمایی در زمینه های پزشکی، حقوقی و اعتقادی، تحصیلی، آسیب شناسی اجتماعی، مددکاری و روان شناسی به مراجعه کنندگان خدمات می دهد.

اسماعیل رنجبر گفت: هم اکنون مرکز خدمات روان شناختی واحد گرگان در زمینه‌های خانوادگی (مهارتهای همسرداری و اخلاق در خانواده)، مشاوره فردی (اضطراب و افسردگی)، ازدواج ( نحوه انتخاب همسر ) تحصیلی و تربیتی (آموزش روش‌های مطالعه)، شغلی، آموزش مهارتهای اجتماعی و زندگی، پیشگیری از اعتیاد و ترک سیگار و اجرای آزمون‌های هوش، ‌رغبت و شخصیت در حال ارائه خدمات به متقاضیان است.

رنجبر در ادامه سخنان خود با بیان این مطلب که در راستای ارتقای سطح بهداشت روانی دانشجویان امسال و برای اولین بار طرح غربالگری با هدف تعیین میزان سلامت جسمی و روانی دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان اجرا می شود گفت : مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی گرگان خدمات خود را از طریق مشاوره حضوری، تلفنی، اینترنتی، نصب صندوقهای مشاوره و توزیع بروشور و همچنین اجرای طرح تحقیقاتی سنجش و اندازه گیری میزان افسردگی و اضطراب و استرس به متقاضیان ارائه می کند.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد گرگان بیان داشت: برای بالا بردن اطلاع دانشجویان اقدام به برگزاری کارگاههای گروهی مهارتهای زندگی، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و نقد و تحلیل فیلم با مضامین اجتماعی و خانوادگی برگزاری جلسات خصوصی و گروهی مشاوره و روان درمانی، مددکاری و روانپزشکی، برگزاری جلسات سخنرانی، چاپ و انتشار بروشورهای تخصصی، برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان، برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه کارشناسان و کارکنان نموده و سعی در پیشگیری و کاهش بروز ناهنجاریهای عاطفی در بین دانشجویان دارد.

رنجبر میزان مراجعه به مرکز مشاوره دانشگاه در سال تحصیلی گذشته را نزدیک به دو هزار و 150 دانشجو عنوان کرد و گفت: دفتر مشاوره دانشجویی این دانشگاه در تمام ایام هفته به شکل برنامه ریزی شده در خوابگاهها و مجتمع دانشگاه آماده ارائه راهنمایی به دانشجویان است و تعدادی از مشاوران با حضور در خوابگاههای دانشجویی به سوالات مختلف دانشجویان نیز جواب داده اند.