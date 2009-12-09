کلیسای کاتولیک نیازمند برگزاری سومین شورای اصلاحات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال ایج، دکتر هانس کونگ متأله و متفکر کاتولیک و رئیس بنیاد اخلاق جهانی گفت که واتیکان در واقع یک نظام استبدادی بود که گاهی از شیوه های توتالیتر برای اعمال دیدگاههای خود استفاده می کرد اما این رویکرد به تدریج غیر قابل قبول شد تا اینکه شورای دوم واتیکان تشکیل شد.

وی اظهار داشت: سومین شورای اصلاحات واتیکان تشکیل نمی شود چرا که واتیکان از تشکیل آن واهمه دارد. به جای آن تلاش می کند از شیوه های خود در دوره پیش از شورای دوم واتیکان استفاده کند که این شیوه ها همان اعمال نفوذ نه از سوی مردم بلکه از سوی اسقفها است.

تا امروز نیز جانشین این پاپ باید با این وضعیت رو به رو شود که روند خالی شدن کلیساها به تدریج افزایش می یابند و برخی از مناطق بدون کشیش اداره شده و جوامع درحال انحلال هستند.

هانس کونگ که خود همراه پاپ بندیکت شانزدهم در شورای دوم واتیکان که به مدرن شدن تفکر کلیسا منتهی شد حضور داشت گفت: شورای سوم می تواند پاسخگوی نگرانیهای توجیه شده ای باشد که در شورای پیشین پاسخ داده نشده است. در آن زمان صحبت درباره تجرد کشیشها ممنوع بود و ما درباره طلاق که میلیونها کاتولیک دچار آن شده اند صحبت نکردیم و به موضوعاتی چون لقاح هیچ اشاره ای نداشتیم.

کونگ که برای ارائه بیانیه اخلاق جهانی اقتصادی خود به پارلمان ادیان استرالیا آمده بود گفت: اگر این بیانیه نادیده گرفته شود احتمال دارد جهان درگیر یک بحران اقتصادی وخیم تر از بحران اقتصادی کنونی شود چرا که بحرانهای متعددی به یکدیگر متصل شده اند که در آن میان می توان به بحران اقتصادی، تغییرات جوی، فقر و جنگ اشاره کرد.

گردهمایی هفت روزه پارلمان ادیان جهان هر پنج سال یکبار برگزار می شود و امسال با حضور 800 سخنران در 700 جلسه، کارگاه و رویدادهای فرهنگی و نیایشی برگزار شد. این گردهمایی هفت روزه از پنجشنبه 12 آذر ماه آغاز شد.