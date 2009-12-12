به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی که در ورزشگاه تختی تهران حضور داشت پس از تساوی یک بریک عصر شنبه تیم فوتبال جوانان ایران برابر ازبکستان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: من به عنوان سرمربی تیم ملی وظیفه دارم که بازی‌های تمام تیم‌های ایران در رده‌های ملی را ببینم. در عین حال همیشه تلاش کرده‌ام تا روابط بین مربیان تیم‌های ملی بیشتر و بهتر از قبل شود.

وی هدف تمامی مربیان تیم ملی را یکسان خواند و گفت: هدف همه ما موفقیت تیم‌های ملی و ایران است و باید به هم کمک کنیم تا این تیم‌ها به موفقیت دست یابند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص عملکرد تیم فوتبال جوانان ایران در مصاف با ازبکستان گفت: از بازی جوانان ایران لذت بردم. بازیکنان علی دوستی در طول بازی تلاش زیادی داشتند. با اینکه سن و سال آنها از تیم ازبکستان کمتر بود اما با دوندگی این اختلاف را جبران کردند و در طول مسابقه برتر از حریف بودند.

قطبی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم و در رده‌های پایه بازیکن بسازیم و تحویل تیم ملی بزرگسالان بدهیم. چند بازیکن شاخص از همین تیم جوانان نظر مرا جلب کرده‌اند و بازی آنها را از جام جهانی نیجریه زیر نظر دارم. باید به این بازیکنان و نفراتی که شایستگی حضور در تیم ملی را دارند، فرصت دهیم تا بیشتر خود را نشان دهند و به سطح اول فوتبال کشور برسند.

وی برنامه آتی تیم ملی فوتبال ایران را سفر به قطر و شرکت در تورنمنت این کشور عنوان کرد و گفت: سفر به این کشور و برگزاری چند دیدار دوستانه خوب به ما کمک می کند تا با آمادگی بیشتر به مصاف تایلند و سنگاپور در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا برویم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در خاتمه تصریح کرد: ما هم تمایل داریم با تیم‌های بزرگ و مطرح دنیا بازی کنیم. باید با جذب اسپانسرهای مالی شرایط حضور این تیم‌ها را در ایران فراهم آوریم.