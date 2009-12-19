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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۷

کمبود امکانات تفریحی از مهمترین مشکلات زنان استان مرکزی است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی گفت: کمبود امکانات تفریحی و فرهنگی ویژه زنان و خانواده و نبود التزام به اجرای قوانین برای زنان از جمله مشکلات فراروی بانوان در استان مرکزی است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اشرف جواهری ظهر شنبه در جلسه کمیته پیشنهادی برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان و جوانان گفت: پیش نویس این برنامه در حوزه زنان با بررسی وضعیت موجود و چشم انداز آینده تدوین شده است.


وی اضافه کرد: بهره مندی زنان از فرصتهای مناسب در عرصه های مختلف، توانمندسازی زنان و افزایش نرخ مشارکت آنان در اداره جامعه، بهبود شاخصهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و درمانی زنان آسیب دیده و ارتقای نقش خانواده در هویت بخش و تعمیقی باورها از جمله اهداف این سند در حوزه زنان و خانواده است.


وی گفت: علاوه بر کمبود مراکز تفریحی و رفاهی برای زنان، نبود تناسب بین مهارتهای آموزشی زنان و نیاز استان و منطقه و وجود موانع فرهنگی در شهرهای کوچک و روستاها، از جمله مشکلات زنان و خانواده های استان است.


وی ایجاد فرصتهای برابر آموزشی زنان و دختران مناطق محروم، توسعه تحقیقات و مطالعات در حوزه امور زنان، توسعه زیرساختها و ارتقا فعالیتهای آموزشی و فرهنگی در نقاط شهری و روستایی، حمایت از تشکیل و توسعه سازمانهای مردم نهاد، کاهش مشکلات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه هدف از جمله راهبردهای این سند پیشنهادی است.


جواهری گفت: ترویج آموزه های دینی در امر ازدواج جوانان و کمک به ازدواج آسان و احیای جایگاه زنان به عنوان محور خانواده، تقویت و گسترش و اصالت بخشی به فرهنگ عفاف در استان، استفاده موثر از تسهیلات بانکی و صندوقهای قرض الحسنه جهت تامین سرمایه برای فعالیتهای فرهنگی و هنری از دیگر برنامه های راهبردی این سند است.


مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی، تعمیق باورهای خانواده و جامعه نسبت به قشر جوان و ارتقای وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جوانان را از جمله اهداف این سند پیشنهادی در حوزه جوانان عنوان کرد.


در این جلسه مقرر شد با توجه به سند پیشنهادی برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان و خانواده دستگاه های اجرایی استان برنامه های کمی خود را تا تاریخ 15 دی ماه جاری به دفتر امور بانوان استانداری مرکزی ارسال کنند.

کد مطلب 1003178

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