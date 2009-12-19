کمبود امکانات تفریحی از مهمترین مشکلات زنان استان مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اشرف جواهری ظهر شنبه در جلسه کمیته پیشنهادی برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان و جوانان گفت: پیش نویس این برنامه در حوزه زنان با بررسی وضعیت موجود و چشم انداز آینده تدوین شده است.



وی اضافه کرد: بهره مندی زنان از فرصتهای مناسب در عرصه های مختلف، توانمندسازی زنان و افزایش نرخ مشارکت آنان در اداره جامعه، بهبود شاخصهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و درمانی زنان آسیب دیده و ارتقای نقش خانواده در هویت بخش و تعمیقی باورها از جمله اهداف این سند در حوزه زنان و خانواده است.



وی گفت: علاوه بر کمبود مراکز تفریحی و رفاهی برای زنان، نبود تناسب بین مهارتهای آموزشی زنان و نیاز استان و منطقه و وجود موانع فرهنگی در شهرهای کوچک و روستاها، از جمله مشکلات زنان و خانواده های استان است.



وی ایجاد فرصتهای برابر آموزشی زنان و دختران مناطق محروم، توسعه تحقیقات و مطالعات در حوزه امور زنان، توسعه زیرساختها و ارتقا فعالیتهای آموزشی و فرهنگی در نقاط شهری و روستایی، حمایت از تشکیل و توسعه سازمانهای مردم نهاد، کاهش مشکلات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه هدف از جمله راهبردهای این سند پیشنهادی است.



جواهری گفت: ترویج آموزه های دینی در امر ازدواج جوانان و کمک به ازدواج آسان و احیای جایگاه زنان به عنوان محور خانواده، تقویت و گسترش و اصالت بخشی به فرهنگ عفاف در استان، استفاده موثر از تسهیلات بانکی و صندوقهای قرض الحسنه جهت تامین سرمایه برای فعالیتهای فرهنگی و هنری از دیگر برنامه های راهبردی این سند است.



مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی، تعمیق باورهای خانواده و جامعه نسبت به قشر جوان و ارتقای وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جوانان را از جمله اهداف این سند پیشنهادی در حوزه جوانان عنوان کرد.



در این جلسه مقرر شد با توجه به سند پیشنهادی برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان و خانواده دستگاه های اجرایی استان برنامه های کمی خود را تا تاریخ 15 دی ماه جاری به دفتر امور بانوان استانداری مرکزی ارسال کنند.