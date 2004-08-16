18 تا 24 ساله ها بيشترين قربانيان تصادف هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر" تازه ترين تحليل آماري صورت گرفته در گروه آمار اين سازمان كه اطلاعات مربوط به تلفات جاني سه ماهه اول سال جاري را در 27 استان كشور به استثناي استان تهران ، مورد بررسي قرار داده است به نتايج ذيل منجر شده است:

1- وضعيت هاي مختلف متوفي:

در بررسي وضعيت هاي مختلف متوفي (عابر ، سرنشين، راننده و ...) مشخص گرديد كه به ترتيب 7/33درصد قربانيان سرنشين وسايل نقليه ، 9/22 درصد موتور سوار ، 6/21 درصد عابر و 3/18 درصد راننده بوده اند.

همچنين نسبت عابرين متوفي در استان چهارمحال و بختياري بيشتر (8/30درصد) و در استان سمنان كمتر از بقيه استان ها (1/6 درصد) مي باشد و نيز بيشترين و كمترين نسبت موتورسواران متوفي به ترتيب با 9/43 و 5/6 درصد مربوط به استان هاي بوشهر و كهكيلويه و بوير احمد بوده است.

2- تفكيك سني قربانيان:

بيشترين قربانيان تصادفات در سه ماهه اول سال جاري در سنين جواني قرار دارند.

در بررسي وضعيت قربانيان ناشي از تصادف (راننده ، عابر و ...) به تفكيك گروههاي سني در مي يابيم كه بيشترين متوفيات ناشي از تصادفات در سنين 24-18 سال (5/22درصد) قرار دارند.

در بين رانندگان متوفي نيز افراد 30 تا 39 ساله بيشترين نسبت قربانيان (6/23 درصد) را تشكيل داده اند.

قابل ذكر است برخلاف قربانيان موتور سوار كه افراد 18 تا 24 سال (5/42درصد) و سپس 25 تا 29 سال (1/15درصد) بيشترين قربانيان را تشكيل مي دهند ، در بين عابران متوفي افراد بالاي 50 سال (42درصد) و سپس افراد زير 10 سال (19 درصد) بيشترين نسبت جان باختگان را تشكيل داده اند.

3- محل تصادف:

جاده هاي برون شهري ، بيشترين قربانيان تصادفات را شامل مي شوند.

محل تصادف 3/63 درصد قربانيان ناشي از تصادف در جاده هاي برون شهري ، 1/29 درصد جاده هاي درون شهري، 1/6 درصد در جاده هاي روستايي و 5/1 درصد نامعلوم مي باشد.

گفتني است بيشترين نسبت قربانيان جاده هاي برون شهري به ترتيب مربوط به استان هاي ايلام (7/85 درصد) ، قزوين (9/82 درصد) و لرستان (8/78 درصد) مي باشد. همچنين استانهاي يزد و گلستان به ترتيب بيشترين نسبت جان باختگان را در تصادفات درون شهري و جاده هاي روستايي به خود اختصاص داده اند.

4- محل فوت:

در تصادفات برون شهري، اكثر متوفيان در محل حادثه جان باخته اند.

در بررسي محل فوت مشاهده مي شود كه بيش از نيمي از افراد (3/51 درصد) در محل حادثه جان باخته اند و 6/36 درصد در بيمارستان و 7/10 درصد در حين انتقال به بيمارستان جان خود را از دست داده اند.

همچنين برخلاف قربانيان ناشي از تصادفات جاده هاي درون شهري كه غالبا (8/53درصد) در بيمارستان فوت كرده اند ، در تصادفات برون شهري بيشتر افراد (7/58درصد) در محل حادثه جان باخته اند .

نكته قابل اشاره ديگر اين است كه بيشتر رانندگان و سرنشينان در محل حادثه جان خود را از دست مي دهند بطوري كه محل فوت 2/64 درصد رانندگان و 61 درصد سرنشينان محل حادثه گزارش شده؛ در حالي كه بيشتر عابرين و موتورسواران بعد از انتقال به بيمارستان فوت مي كنند كه اين درصدها به ترتيب 48 و 9/46 درصد مي باشد.

5- علت فوت:

بيشترين علت فوت قربانيان تصادفات، ضربه به سر مي باشد.

بنابر همين گزارش علت فوت 4/60 درصد قربانيان تصادفات رانندگي ضربه به سر اعلام شده است كه اين ميزان در رانندگان7/56 درصد، عابرين 59 درصد، سرنشينان 9/60 درصد ، موتور سواران 8/64 درصد، و در دوچرخه سواران 7/66 درصد گزارش شده است و همانطور كه مشخص است در كليه وضعيت ها ضربه به سر بيشترين علت فوت افراد مي باشد.



