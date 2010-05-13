به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز پنجشنبه در حاشیه دومین روز از نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی در جمع خبرنگاران با اشاره به این که دومین جلسه کمیته سیاسی APA امروز با حضور 17 هیئت پارلمانی برگزار شد ، اظهار داشت : در این نشست پیش نویس چهار قطعنامه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

وی با بیان این که قطعنامه نخست در این اجلاس درخصوص ارتقای سطح همکاری، دوستی و دول پارلمانی میان کشورهای آسیایی و 41 کشور عضو APA اظهار داشت: در این رابطه کنفرانس با دانشمندان و رجال سیاسی و پارلمانهای عضو APA در سال آینده برگزار می شود.



وی همچنین گفت: در این نشست راهکارهای افزایش سطح دوستی و همکاری کشورهای آسیایی عضو APA مورد بررسی قرار گرفت.



وی همچنین از بررسی پیش نویس قطعنامه افزایش سطح همکاری بین پارلمانهای عضو APA و دول آسیایی سخن گفت و افزود: هیات های پارلمانی این مجمع بر ضرورت سطح ارتباط و تعامل پارلمان های دول آسیایی برای فراهم کردن ریشه اجرایی آن دسته از مصوبات APA که نیاز به مشارکت دول اسلامی نیز دارد تاکید داشتند.



نماینده تهران در توضیح نشست این کمیته گفت: همچنین مقرر شد در نشست آتی مجمع عمومی مجالس آسیایی که در دمشق و به میزبانی رئیس مجلس سوریه برگزار می شود از وزرای خارجه و نمایندگان دول عضو APA برای حضور در این نشست دعوت به عمل آید تا گامی موثر در راستای سطح ارتباط دول آسیایی و پارلمانهای عضو APA برداشته شود.



وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از بحث و تعامل نظر درخصوص تصویب پیش نویس قطعنامه دفاع از ملت مظلوم فلسطین و محکوم کردن تغییر میراث کهن اسلامی در قدس شریف در این اجلاس خبر داد و گفت: هیات های پارلمانی عضو به اتفاق آرا اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی و شهرک سازی و آوارگی مردم مظلوم فلسطین محکوم کردند.



ابوترابی فرد با اشاره به بررسی بحث مهم و کلیدی تروریسم در این اجلاس گفت: در پیش نویس این قطعنامه پارلمانهای عضو بر دو مساله مهم تاکید کردند و تروریسم را به عنوان یک معضل قاره آسیا و بسیاری از کشورهای عضو APA تاکید کردند.



وی بارزترین نوع تروریسم را رژیم جعلی اسرائیل دانست و گفت: در این جلسه هیات های پارلمانی عضو تاکید کردند که مهم ترین عامل رشد سریع پدیده تروریسم در منطقه اشغال خارجی است و همین مساله نقش موثری در به وجود آوردن پدیده زشت تروریسم می باشد.



ابوترابی فرد اظهار داشت اعضای پارلمانهای عضو آسیایی حاضر در مجمع بر ضرورت تبادل نظر مناسب میان کشورهای عضو APA برای مبارزه اصولی با پدیده تروریسم تاکید کردند.



وی همچنین در ادامه با اشاره به پیش نویس قطعنامه هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در محکوم کردن تهدید هسته ای کشورهای عضو APA توسط آمریکا در این مجمع در این راستا برای استفاده صلح آمیز از دانش هسته ای در راستای رشد توسعه کشورهای اسلامی تاکید کردند.



نماینده تهران در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی هیات های پارلمانی عضو APA گامهای بلندی در راستای مبارزه با تروریسم برداشته شده است و بر ارتقای سطح همکاری پارلمانهای دول آسیایی در زمینه فراهم کردن راهکارهای ارتقای سطح دوستی و همکاری های کشورهای آسیایی نیز تاکید شده است.



نایب رئیس اول مجلس تصریح کرد: با تدبیر دبیرخانه APA و همکاری دانشمندان و دست اندرکاران استفاده از پارلمانهای مجازی ممکن می شود و امکان استفاده مجمع مجالس آسیایی از این فناوری نوین در رابطه با ارتقای سطح همکاریها فراهم خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: دبیرکل APA مدیریت این پروژه را بر عهده خواهد داشت که پیش نویس قطعنامه در جلسه امروز به تصویب رسید.



وی افزود: طرح این دیدگاه و تصویب آن در این نشست نقش مهمی در فضای سیاسی و فرهنگی در مقابله با تهدیدها خواهد داشت و این مساله گام مهمی است که امروز در پیش نویس قطعنامه فراهم شده است.

