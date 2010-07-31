مشارکت 40 میلیارد دلاری چین در طرحهای نفتی ایران

حسین نقره کارشیرازی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز قریب الوقوع دور جدید مذاکرات نفتی مقامات تهران - پکن، گفت: در این راستا از سالهای گذشته تاکنون همکاریهای 2 جانبه ایران و چین برای توسعه همکاریها در بخش صنایع بالادستی و میان دستی نفت، گاز، پالایش و پخش نفتی و پتروشیمی شکل گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه در دور جدید مذاکرات قصد توسعه همکاریهای مشترک نفت و گاز را با شرکتهای مختلف چینی داریم، تصریح کرد: در حال حاضر پروژه های گسترده ای با شرکتهای مختلف چینی در بخش بالادستی نفت و گاز در حال انجام است.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت حجم مشارکت شرکتهای مختلف چینی در صنایع بالادستی نفت و گاز ایران را حدود 29 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: در بخش صنایع پایین دستی نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه سازی و خطوط لوله نفت و گاز نیز در شرایط فعلی حدود 10 میلیارد دلار پروژه توسط چین در حال انجام است.

در همین حال علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت اخیرا با بیان اینکه در حال حاضر چین در ساخت پالایشگاه نفتی شازند اراک مشارکت دارند که قصد داریم همکاریها با شرکتهای مختلف چینی در سایر طرحهای پالایشگاهی کشور را توسعه دهیم به مهر گفته بود: شرکتهای چینی اخیرا پیشنهادهای مختلفی را در بخش تامین فاینانس و مشارکت در اجرای پروژه های مختلف پالایشگاهی ارائه کرده اند.

مدیر عامل شرکت پالایش و پخش نفتی با تاکید بر اینکه مذاکرات با شرکتهای چینی برای مشارکت در طرحهای بنزین سازی پالایشگاههای موجود و توسعه پالایشگاه نفت اصفهان و آبادان در دستور کار قرار دارد، اظهار کرده است: با توجه به ساخت 7 پالایشگاه جدید نفت و میعانات گازی در کشور پیشنهادهایی هم برای مشارکت در این طرحهای جدید توسط چینی ها ارائه شده است.

تجارت نفتی ایران- چین توسعه می یابد

نقره کار همچنین با اشاره به تجارت گسترده نفتی ایران و چین، اظهار داشت: در حال حاضر به طور گسترده مبادلات در زمینه فروش نفت خام، فرآورده های نفتی و گازی و محصولات پتروشیمی در حال انجام است.

به گزارش مهر، سازمان گمرک چین اخیرا با انتشار گزارشی با اشاره به کاهش 30 درصدی صادرات نفت ایران به چین در 6 ماهه نخست سالجاری میلادی، اعلام کرده است: میزان واردات نفت چین از ایران در این مدت به کمتر از 9.02 میلیون تن معادل 66.12 میلیون بشکه رسیده است.

اگر چه ایران هنوز جز 10 صادر کننده بزرگ نفت به چین به شمار می رود ولی تنها کشوری بوده که در 6 ماه نخست 2010 میلادی با کاهش صادرات نفت به این کشور آسیایی روبرو شده است.

به اعتقاد کارشناسان، بالاتر بودن قیمت نفت صادراتی ایران مهمترین عامل کاهش صادرات نفت به چین به شمار می رود اما ایران همچنان سومین صادر کننده بزرگ نفت به چین به است.

صادرات نفت ایران به چین در ماه ژوئن سالجاری میلادی به 1.73 میلیون تن رسید که نسبت به ژوئن سال 2009 میلادی با افت 6.73 درصدی روبرو شده است.