بوشهر نیازمند احداث مخزن 40 هزار متر مکعبی آب است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مهندس محسن درفشان صبح دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: با احداث این مخزن مشکل افت فشار و نوبت بندی آب در شهر بوشهر کاهش خواهد یافت.

وی اظهارداشت: در منطقه بوشیگان کازرون که یکی از منابع تامین کننده آب شرب استان است هم اینک روزانه 80 هزار متر مکعب آب وارد استان می شود که با اجرای طرح جدید این ظرفیت افزایش می یابد .

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: در حال حاضر در شبانه روز 220 هزار متر مکعب آب وارد شبکه آبرسانی می شود که 152 هزار مشترک شهری استان بوشهر از آن استفاده می کنند

درفشان بیشترین نقاط بحرانی استان را شهرهای بوشهر و برازجان عنوان کرد و افزود : برخی نقاط در شهرهای بوشهر و برازجان به لحاظ کمی توزیع آب در آنها با نوبت بندی صورت می گیرد که با اجرای طرح های آبرسانی در کوتاه مدت این مشکل حل خواهد شد .

وی اتصال مخزن 15 هزار به 20 هزار متر مکعبی در شهر برازجان را یکی از طرح های مهم این شرکت دانست و گفت : این طرح به طول 4 هزار و 500 متر در مدتی کمتر از یک ماه اجرا می شود که با اتمام این طرح شاهد افزایش فشار آب در شبکه آبرسانی شهر برازجان خواهیم بود .

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، وضعیت آب شرب استان را از لحاظ بهداشتی بسیار مطلوب دانست و به اجرای آب شیرینکن در شهر های دیر و کنگان اشاره کرد و گفت: این طرح با همکاری بخش خصوصی به زودی اجرا می شود .

درفشان طول شبکه آبرسانی کنگان را 154 کیلومتر عنوان کرد و گفت: در چهار ماه امسال 5 هزار و 902 متر از این شبکه نوسازی شده است که تا پایان امسال به 2 برابر خواهد رسید.

وی تعداد انشعابات آب این شهر را 11 هزار و 613 فقره دانست و افزود: طی این مدت 882 هزار متر مکعب آب از خط آبرسانی کوثر و 180 هزار متر مکعب از منابع زیرزمینی در شبکه آب شهر کنگان توزیع شده است .

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از توزیع آب از خط کوثر به شهروندان شهر اهرم خبر داد و گفت: روزانه 3 هزار و 300 متر مکعب آب از خط آبرسانی کوثر در شبکه آب شهر اهرم توزیع می شود که نیاز مشترکین این شهر را تامین می کند .

درفشان گفت: طی این مدت شش هزار و 850 متر از شبکه آبرسانی این شهر اصلاح و دو هزار و 500 متر نیز توسعه یافته است .

وی از اصلاح کامل شبکه توزیع آب شهر سعد آباد خبر داد و گفت: طول شبکه داخلی آب این شهر 40 کیلومتر است که به صورت کامل اصلاح شده و نیاز به نوسازی ندارد .

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر میزان توزیع آب در شبانه روز در شهر سعدآباد را 3 هزار متر مکعب اعلام کرد و افزود: این میزان آب جوابگوی دو هزار و 400 مشترک این شهر است.