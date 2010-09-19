تخریب 57 هکتار از بافت تاریخی شیراز برای سرمایه گذاری تجاری

محمد منصور فلامکی، استاد معماری و شهرسازی و محقق بافت تاریخی شیراز درباره اجرای طرح بین الحرمین به خبرنگار مهر گفت: مدتها پیش طرح بین الحرمین در حد فاصل میان آرامگاه شاه چراغ و آستانه به تصویب شهرداری شیراز رسید و اکنون در حال اجراست. بر اساس این طرح، زیر گذر بین دو حرم به پارکینگ و محل رفت و آمد خودروی شاغلان در آن محدوده و زائران حرمین تبدیل می شود.



وی با بیان اینکه که این زیرگذر فاصله رفت و آمدها بین دو حرم را کاهش می دهد گفت: پارکینگ دو طبقه ای که در این طرح دیده شده از هر دو سمت به روی حرمین باز می شود.

وی افزود: روی زیر گذر نیز محور مجهز شهری طراحی شده و در فاصله 800 متری مسیر پیاده رو بین دو حرم، فضاهای خدمات اجتماعی، فرهنگی، تجاری، ادارای، آموزشی، ورزشی، هنری و .. ایجاد می شود. در واقع از روی سطح زیرگذر هیچ اتومبیلی از میان مردم عبور نمی کند.

فلامکی گفت: طبق طرحی که من در مورد آن نظر دادم با اجرای طرح بین الحرمین هیچ خانه تاریخی در این محدوده تخریب نمی شد اما شهرداری شیراز قبل از اجرای طرح، خودسرانه بافت تاریخی محدوده بین دو حرم را خراب کرد.

وی با اعلام اینکه قبل ازاجرای طرح بین الحرمین، تخریب بخشی از بافت تاریخی شیراز بدون مطالعه و به صورت جدی انجام شده بود اظهار کرد: اکنون این طرح روی خرابه های خانه های تاریخی در حال ساخت است.

این استاد دانشگاه افزود: سال 54 طرح مرمت بافت قدیم شیراز را تدوین و به تصویب رسانده بودیم. بنابراین طبق این مصوبه هیچ فرد یا سازمانی حق نداشت بافت تاریخی آستانه و شاه چراغ را خراب کند و یا این دو حرم را بدون مطالعه و ناسنجیده به یکدیگر متصل کند بلکه در این طرح فقط ساخت و ساز در مرکز محلاتی که از قبل تعریف شده بود انجام می شد و بقیه بخشهای شهر از جمله بافت تاریخی در جای خود باقی می ماند و به جز مرمت هیچ اقدامی در خانه های تاریخی انجام نمی شد.

وی عامل تخریب بافت تاریخی بین دو حرم را شهرداری شیراز دانست و گفت: پول ساخت مجموعه بین الحرمین از اعتبارات شهرداری پرداخت می شود و زمینهای آن محدوده نیز در اختیار این سازمان است به همین دلیل با آزادی عمل توانسته خانه های در مسیر اجرای طرح بین الحرمین را بخرد و در کمتر از دو ماه خراب کند. این تخریبها اکنون برای ادامه اجرای طرح بین الحرمین ادامه دارد.

وی تخریب 57 هکتار از بافت تاریخی شیراز در اطراف آرامگاه شاه چراغ به منظور اجرای طرح بین الحرمین را اشتباه محض خواند و گفت: این کار از ریشه غلط است چرا که این تخریب فرهنگی به ضرر مصالح مذهبی است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: زائران می خواهند تا قبل از رسیدن به آرامگاه بزرگان، آرام آرام در شهر قدم بردارند و با فضای قدیم شهری و محدوده آرامگاه آشنا شوند نه آنکه در کنار زیارتگاه اتاق و تختی برای استراحت داشته باشند.

وی گفت: عده ای می خواهند با تخریب بافت تاریخی شیراز، سرمایه گذاری تجاری انجام دهند و از این راه به سود بیشتری برسند.

فلامکی از برگزاری جلسه ای به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی با مسئولان استانی درباره تخریب 57 هکتار از بافت تاریخی شهر خبر داد و گفت: حدود سه ماه پیش با حضور مسئولان استانی و سازمان میراث فرهنگی جلسه ای برگزار کردیم و از آنها خواستیم که از تخریب خانه های تاریخی این محدوده جلوگیری شود. اما اکنون مسئولان شهری شیراز تخریب بافت تاریخی را به صورت جدی دنبال می کنند در حالی که خواسته ما در طرحی که ارائه کرده بودیم این بود که به شرط حریم گذاری بر بناهای تاریخی که اجازه نمی دهد ساختمان ها با ارتفاع بلند ساخته شود اقدام به نوسازی محدوده شاهچراغ کنند.

فلامکی تصریح کرد: در شهر شیراز بسیاری از دانشکده های معماری، اساتید و دوستداران میراث فرهنگی فعالیت معماری و فرهنگی انجام می دهند و مخالف هر گونه تخریبی در بافت تاریخی شهر هستند. این درحالی است که شهرداری شیراز تنها ارگانی است که با تخریب بافت تاریخی شیراز موافقت می کند.

وی درباره اینکه شهرداریها همواره عنوان می کنند که کارگروه ویژه بافت تاریخی دارند و کارهای آنها طبق کارشناسی صورت می گیرد، بیان کرد: شهرداریها فاقد کارشناسان توجیه شده در بافت تاریخی هستند و هیچگاه نمی توانند نظر کارشناسی و علمی درباره میراث فرهنگی بدهند.