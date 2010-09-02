خدایا برکاتت را بر من افزون فرما

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ فَضْلَک

وأنزِل علیّ فیهِ بَرَکاتِک

وَوَفّقْنی فیهِ لِموجِباتِ مَرْضاتِک

واسْکنّی فیهِ بُحْبوحاتِ جَنّاتِک

یا مُجیبَ دَعْوَةِ المُضْطَرّین .

خدایا در این ماه درهاى فضیلت خود را به رویم بگشا

و در آن برکاتت را بر من فرود آر

و مرا به موجبات خوشنودیت توفیق ده

و در میانه بهشتت مسکنم ده

اى اجابت کننده خواسته ها و دعاهاى بیچارگان

گشایش درهای فضیلت، کسب برکات الهی، رضایت و خشنودی خدا و دستیابی به بهشت درخواستهای بیست و دومین روز ماه مبارک رمضان از خالق هستی است .

گشایش درهای فضیلت

فضیلت و خیر خدا بی نهایت است اما تنها بندگانی می توانند از آنها بهره مند شوند که پاک بوده، در مسیر راستین گام برداشته و امور خود را بر مبنای جلب رضایت خداوند استوار کنند.

بهره مندی از نعمتهای بیشماری که خداوند در اختیار انسانها قرار داده خود نعمتی ارزشمند است که باید برای برخورداری از آنها، نعمتها را شناخته، برای دستیابی به آنها راه صحیح را انتخاب و در مسیر تعالی گام برداشت .

سوره هود، آیه 3: وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیْهِ یُمَتِّعْکُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَیُؤْتِ کُلَّ ذِی فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّیَ أَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ کَبِیرٍ ؛ و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به درگاه او توبه کنید [تا اینکه] شما را با بهره‏مندى نیکویى تا زمانى معین بهره‏مند سازد و به هر شایسته نعمتى از کرم خود عطا کند و اگر رویگردان شوید من از عذاب روزى بزرگ بر شما بیمناکم .

سوره توبه، آیه 59: وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَیُؤْتِینَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّهِ رَاغِبُونَ؛ اگر آنان بدانچه خدا و پیامبرش به ایشان داده‏اند خشنود مى‏گشتند و مى‏گفتند خدا ما را بس است به زودى خدا و پیامبرش از کرم خود به ما مى‏دهند و ما به خدا مشتاقیم [قطعا براى آنان بهتر بود] .

سوره حدید، آیه 29: لِئَلَّا یَعْلَمَ أَهْلُ الْکِتَابِ أَلَّا یَقْدِرُونَ عَلَى شَیْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَن یَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ؛ تا اهل کتاب بدانند که به هیچ وجه فزون‏بخشى خدا در [حیطه] قدرت آنان نیست و فضل [و عنایت تنها] در دست‏خداست به هر کس بخواهد آن را عطا مى‏کند و خدا داراى کرم بسیار است .