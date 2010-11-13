اینترنت تا دو سال آینده کاملا مختل می شود!

به گزارش خبرگزاری مهر، "وینت سرف" یکی از اصلی ترین بنیانگذاران اینترنت پس از تاکید بر لزوم تغییر وضعیت به سوی سیستم آدرس دهی جدید اینترنت در بریتانیا، گفت: از آنجا که سیستم آدرس دهی و تامین آدرسهای اینترنتی تا پایان سال 2012 به پایان کار خود خواهد رسید، دولتها و سازمانها باید با تغییر دادن سیستم آدرس دهی کنار بیایند.

به گفته وی طی این تغییر وضعیت، تمامی لینکها غیر قابل اطمینان شده و به این شکل دسترسی به وب سایتها و خدمات اینترنتی بسیار دشوار خواهد شد. سرف می گوید یا باید شاهد وقوع این رویداد باشیم و یا شاهد توقف رشد اینترنت و یا اینکه بخواهیم اینترنت شبکه ای غیر قابل رشد باقی بماند.

اینترنت با استفاده از نسخه چهار سامانه آدرس دهی یا IPv4 به رشد امروزه خود دست پیدا کرده و بیش از 4.3 میلیارد آدرس اینترنتی را تحت پوشش خود قرار داده است. تخمینها نشان می دهند که این استخر آدرسهای اینترنتی تا پایان ژانویه سال 2012 به پایان 1082743 رسیده و خشک خواهد شد.

اکنون سیستمی جدید، استخری با گنجایش آدرسهای بیشتر به وجود آمده که IPv6 نام دارد اما روند استفاده از آن به شدت کند پیش می رود. به گفته سرف، جامعه تجاری جهان باید درک کند که این زیرساختی است که به آن نیاز خواهند داشت، زیرساختی که ادامه پیدا کردن رشد و تکامل آن به شکلی که بتوان همچنان بر آن تکیه کرده و به آن اطمینان داشت، نیازمند تغییر است.

وی معتقد است تجارت جهانی به دلیل اهمال و کندی در به وجود آوردن چنین تغییر حیاتی رفتاری کوته بینانه داشته است، زیرا بدون اینترنت و فضای کافی برای ارائه اطلاعات، تجارتها نیز زمینه رشد خود را از دست خواهند داد.

به گفته سرف، مشکل تغییر دادن سیستم آدرس دهی اینترنت به دلیل اینکه دو سیستم قدیمی و جدید با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، بسیار مشکل سازتر خواهد شد زیرا از آنجایی که اینترنت به تدریج به سیستم IPv6 تغییر حالت خواهد داد آنهایی که تلاش دارند به نسخه قدیمی آدرس دهی پایبند بمانند توانایی دسترسی به وب سایتها و آدرسهای مختلف اینترنتی را از دست خواهند داد، در واقع اینترنت از کار نخواهد افتاد، تنها دسترسی به بخشهای مختلف آن با دشواری همراه خواهد شد.

سرف می گوید این ناپایداری و اختلال می تواند برای یک یا چند سال ادامه داشته باشد، حتی غول موتورهای جستجوی جهان، گوگل نیز برای انطباق یافتن با این سیستم جدید به سه سال زمان نیاز خواهد داشت.

بر اساس گزارش بی بی سی، سرف با تاکید به اینکه امروز حرکت در جهت استفاده از فضای آدرس دهی بزرگتر باید به تلاشی جهانی تبدیل شود، گفت در حال حاضر تنها یک درصد از اطلاعاتی که بر روی اینترنت بارگذاری می شوند، تحت پوشش سیستم IPv6 قرار دارند. برخی از کشورها از قبیل چین و جمهوری چک در استفاده از این سیستم جدید تلاشهای فراوانی کرده اند اما دیگر کشورها حتی تلاش خود را آغاز هم نکرده اند.