احتمال عرضه بنزین سه نرخی قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فرید عامری امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت میزان بنزین یارانه ای ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت گفت: بر اساس آخرین برآورد انجام شده، در شرایط فعلی در بیش از 80 درصد کارتهای هوشمند خودروهای شخصی سهمیه های بنزین به حداقل کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان در حال حاضر سهمیه بنزین 30 درصد خودروها شامل 2 میلیون و 270 هزار خودرو به طور کامل به اتمام رسیده است، تصریح کرد: همچنین سهمیه بنزین 52 درصد خودروها شامل 4 میلیون خودرو به کمتر از 24 لیتر رسیده است.

وی با اعلام اینکه هم اکنون دو درصد خودروها بیش از 260میلیون لیتر بنزین یارانه ای دارند، اظهار داشت: در کارت هوشمند یک درصد خودروهای شخصی بیش از 180 میلیون لیتر بنزین ذخیره شده است.

این مقام مسئول همچنین از ذخیره سازی بیش از 80 میلیون لیتر در یک درصد دیگر از کارتهای هوشمند خودروهای شخصی خبر داد و افزود: در حال حاضر ذخیره بنزین یارانه‌ای کارتهای هوشمند به کمتر از یک میلیارد لیتر کاهش یافته است.

عامری با اشاره به اینکه تا پایان آبان ماه امسال در مجموع حدود 680 میلیون لیتر بنزین یارانه ای در کارت هوشمند خودروها ذخیره سازی شده است، اظهارداشت: این در حالی است که مدت مشابه سال گذشته بیش از 2 میلیارد لیتر بنزین یارانه ای در کارت های هوشمند سوخت ذخیره سازی شده بود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تایید گزارش روز گذشته خبرگزاری مهر مبنی بر آمادگی جایگاه‌ها برای عرضه بنزین سه نرخی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها توضیح داد: با توجه به سیاست دولت مبنی بر محفوظ ماندن بنزین یارانه ای با نرخ 100 تومان در کارتهای هوشمند پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، زمینه را برای عرضه بنزین چند نرخی در سطح جایگاه‌ها فراهم کرده ایم.

وی با اعلام اینکه وزارت نفت برای عرضه هر نوع قیمت گذاری بنزین و سایر فرآورده های نفتی در جایگاه‌ها آمادگی دارد، تصریح کرد: از آبان ماه سال جاری سامانه جدیدی برای عرضه بنزین چند نرخی انجام شده است.

عامری همچنین با اشاره به نصب سامانه مشابهی در جایگاههای عرضه گازوئیل برای عرضه چند نرخی این فرآورده نفتی تاکید کرد: حدود 7 هزار و 500 نرم افزار جدید در جایگاه‌های گازوئیل نصب و راه اندازی شده است.