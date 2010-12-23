تلف شدن 10 تن ماهی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته اخیر وضعیت محیط زیست ایران متاثر از شرایط آلودگی هوای تهران بود که بعد از بارش خفیف باران از حالت هشدار بیرون آمد. با این حال سازمان هواشناسی با پیش بینی وضعیت پایدار برای هوا در روزهای یکشبنه تا پنجشبنه از وضعیت ناسالم هوا در شهرهای صنعتی و پر جمعیت خبر داد و اعلام کرد: این وضعیت انباشت آلودگی در شهرهای آلوده و صنعتی کشور را تشدید می کند.

همچنین تداوم آتش سوزی در جنگلهای شمال کشور نیز در طول این هفته جزو داغترین خبرهای محیط زیست بود اگر چه از شدت آتش سوزی به دلیل بارش باران کاسته شد ولی نگرانیها از شعله ورشدن مجدد آتش موجب شده گروههای امدادی همچنان در این مناطق در حال آماده باش به سر ببرند.



در این هفته کنفرانس منطقه ای تغییرات اقلیمی با حضور کارشناسان 17 کشور منطقه درتهران برگزار و طی آن 66 مقاله تخصصی ارائه شد.

همچنین این هفته خبر واگذاری جزایری در اطراف جزیره کیش به منطقه آزاد نیز در صدر خبرهای محیط زیست بود. منطقه ای که مهمترین ذخیرگاه های مرجانی دنیا و محل تولد لاکپشتهای سبز دریایی است که در معرض خطر نابودی قرار دارند.



سر ریز شدن فاضلاب شهری شهر بندرعباس به خوریات استان هرمزگان و مرگ 10 تن ماهی در سواحل خلیج فارس نیز از رخدادهای محیط زیستی ایران در این هفته بود.

استفاده از شیر در مراسم تعزیه یکی از شهرستانهای اصفهان نیز در این هفته واکنش دوستداران گونه های حیوانی را برانگیخت تا آنجا که برخی مسئولان نیز نسبت به این موضع انتقاد و از غیرقانونی بودن این اقدام و برخورد با خاطیان خبردادند.

وزیر راه و ترابری نیز در این هفته از توقف راهسازی در جنگل ابر و اینکه در حاشیه دریاچه پریشان نیز قرار نیست راهی ساخته شود خبر داد و گفت: اگر در جنگل ابر راه ساخته می شد می‌توانستیم آتش سوزیهای اخیر را سریعتر مهار کنیم.