جمع آوری انشعابات غیرمجاز آب در خرمشهر نیاز به همکاری دارد

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه پیش بینی می شود تعداد انشعابات غیر مجاز آب در سطح این شهر به هشت هزار انشعاب برسد، گفت: بیشترین انشعابات در محله حاشیه نشین شهر قرار دارد و ساکنین این مناطق به صورت ثبت نشده و غیر مجاز از آب استفاده می کنند.

وی خاطرنشان کرد: وجود این تعداد اشتراک غیرمجاز در نقاط مختلف شهر هزینه های جاری اداره آبفا خرمشهر را تا سه برابر افزایش داده و این عامل ارائه خدمات مطلوب به مردم خرمشهر را با مشکلاتی مواجه ساخته است.



رئیس هیئت مدیره آبفا خوزستان نوسان و افت فشار آب در نقاط مختلف شهر و هدررفت آب و بالارفتن هزینه های تولید و توزیع آب در شبکه توزیع شهری را از مشکلات وجود مشترکین غیرمجاز عنوان کرد.



پویا با بیان اینکه اداره آبفا خرمشهر برای تبدیل اشتراکهای غیرمجاز آمادگی کامل دارد وعده داد نهایت همکاری و مساعدت با آنها صورت پذیرد.



عضو ستادخشکسالی خوزستان با اشاره به تاکید دولت در سفرهای استانی به خوزستان در موضوع جمع آوری انشعابات غیر مجاز و ایجاد زمینه انشعاب مجاز، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از کاهش انشعابات غیر مجاز لازم است تمام دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری، فرمانداری و اعضای شورای تامین منطقه همکاریهای لازم در جهت جمع آوری این نوع انشعابات با اداره آبفا داشته باشند.



وی هشدار داد: سرانه استفاده مشترکان غیرمجاز آب در این شهر، سه برابر الگوی تعریف شده ‌است.



پویا عنوان کرد: انشعابات غیر مجاز بخشی از هدر رفت آب در برآوردها حساب می شود که نیاز به ساماندهی دارد.



مدیر عامل شرکت آبفای خوزستان تعداد انشعابات مجاز این شهرستان را 26 هزار مشترک و مصرف روزانه این تعداد مشترک را 50 هزار متر مکعب آب در شبانه روز دانست.