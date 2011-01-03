وزیر مسکن و شهرسازی از پروژهای مسکن مهر قم بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی نیکزاد روز دوشنبه بازدید خود را از پروژه تقاطع‌ غیر هم سطح جاده اراک و پردیسان آغاز کرد و همچنین در ادامه از عملیات اجرایی طرح ۴۸ واحدی مسکن کارکنان ارتش واقع در سایت ۳۹ هکتاری شهرک پردیسان دیدن کرد که این واحد‌ها در دو بلوک و در قالب چهار ساختمان ۱۲ واحدی بنا شده‌اند و ساخت این واحد‌ها از اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز شده و تا ۲۲ بهمن ماه امسال نیز به اتمام خواهد رسید.



وی سپس از پروژه یک هزار و ۲۱۸ واحدی محله دو، سایت شرکت رس واقع در شهرک پردیسان بازدید کرد که این طرح از شش ماه گذشته شروع شده و تا شش ماه آینده آماده بهره برداری خواهد بود و این طرح تا کنون ۱۳ درصد پیشرفت فیزیکی و ۵۵ درصد پیشرفت برنامه‌ای و همچنین ۱۵۰ روز نیز تأخیر داشته است و واحدهای این مجتمع‌ها به صورت ۶۸ تا ۷۵ متر مربع می‌باشد و ساخت آن‌ها به صورت صنعتی است.



نیکزاد در همچنین از پروژه ۲۷۲ واحدی بنیاد شهید شهرک پردیسان بازدید کرد که احداث این پروژه نیز از ۱۸ خردادماه سال جاری آغاز و تا ۲۵ اسفندماه به اتمام خواهد رسید.



انتقال گاز به پروژه‌های مسکن مهر قم نیازمند 10 میلیارد تومان اعتبار است



مدیر عامل منطقه گاز استان قم در بازدید وزیر مسکن و شهرسازی از اجرای عملیات احداث خط اصلی گاز برای پروژه مسکن مهر شهرک پردیسان خبر داد و گفت: لوله کشی خط اصلی گاز برای پروژه مسکن مهر که از مهرماه سال جاری آغاز شده و تا مرداد ماه سال ۹۰ به اتمام خواهد رسید نیازمند 10 میلیارد تومان اعتبار است.



هوشنگ محمدی اظهار داشت: با احداث این خط لوله و انشعاب اصلی گاز تا سال آینده به همه واحدهای در حال ساخت مسکن مهر گاز رسانی صورت خواهد گرفت.



نیکزاد در پایان بازدید یکروزه خود از پروژه‌های مسکن مهر قم همچنین از پروژه ۴۳۶ واحدی مسکن مهر بخش کهک نیز بازدید کرد که این طرح از اوایل مهرماه سال جاری شروع شده و تا پایان شهریور سال آینده نیز به بهره برداری خواهد رسید و واحدهای این طرح در قالب ۸۵ و ۹۲ متری احداث شده و در حال حاضر نیز ۳۰ درصد نیز پیشرفت فیزیکی داشته است.



در حاشیه بازدید وزیر مسکن و شهرسازی از پروژه مسکن مهر بخش کهک یکی از مالکان واحد پروژه ۵۹ واحدی شهرک کوثر از عدم حمایت و همچنین عدم ارائه امکانات زیرساختی از جمله آب و برق از سوی بنیاد مسکن استان قم انتقاد کرد.



شایان ذکر است در بازدید وزیر مسکن و شهرسازی از پروژهای مسکن مهر، مشکلات پروژه‌ها از سوی پیمانکاران و مجریان اجرایی طرح‌ها بیان شد و صورت جلسه گردید تا در جلسه عصر امروز شورای مسکن در استانداری قم بررسی شود.

