وزیر مسکن و شهرسازی از طرحهای مسکن مهر در کردستان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی نکیزاد از صبح پنجشنبه و در سفری یک روزه وارد استان کردستان شد و ضمن بازدید از طرح های مسکن مهر از نزدیک در جریان چگونگی اجرای این طرح قرار گرفت و بر تسریع در ساخت و بهره برداری از واحدهای مسکن مهر تاکید کرد.

وزیر مسکن و شهرسازی در بدو ورود به استان کردستان از طرحهای مسکن مهر در شهر کامیاران بازدید کرد و خواستار تسریع در ساخت و بهره برداری از این طرح ها شد.

نیکزاد در این بازدید گفت: روند پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در شهرستان کامیاران رضایت بخش است ولی باید با تعامل و همکاری بیشتر بین دستگاه های و سازمان های دولتی این روند را شتاب بخشید.

وی در ادامه سفر یک روزه خود به استان کردستان ار طرح های مسکن مهر در سنندج بازدید و طرح مسکن مهر تعاونی لشگر 28 پیاده کردستان را نیز افتتاح کرد.

وزیر مسکن و شهرسازی با حضور در محل طرح مسکن مهر شش هزار و 400 واحدی بهاران سنندج از پیمانکار پروژه خواست که روند فعلی ساخت و سازها را تسریع و دستگاه های خدمت رسان نیز در زمینه تامین امکانات و زیرساختهای لازم در این بخش تلاش کنند.

با حضور وزیر مسکن و به صورت همزمان در استان کردستان دو هزار و 971 واحد مسکن مهر در شهرهای استان به بهره برداری رسید.

نیکزاد بعد از بازدید از پروژه های مسکن مهر در شهرستان های کامیاران و سنندج، هم اکنون در حال بازدید از پروژه های مسکن مهر در شهرستان مریوان است و در پایان برنامه های خود با حضور در جلسه شورای مسکن کردستان کمبودهای این طرح در استان را مورد بررسی قرار خواهد داد.