  1. استانها
  2. کردستان
۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۰۹

وزیر مسکن و شهرسازی از طرحهای مسکن مهر در کردستان بازدید کرد

وزیر مسکن و شهرسازی از طرحهای مسکن مهر در کردستان بازدید کرد

سنندج - خبرگزاری مهر: وزیر مسکن و شهرسازی در سفر یک روزه خود به استان کردستان از طرحهای مسکن مهر این استان بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرای این طرح قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی نکیزاد از صبح پنجشنبه و در سفری یک روزه وارد استان کردستان شد و ضمن بازدید از طرح های مسکن مهر از نزدیک در جریان چگونگی اجرای این طرح قرار گرفت و بر تسریع در ساخت و بهره برداری از واحدهای مسکن مهر تاکید کرد.

وزیر مسکن و شهرسازی در بدو ورود به استان کردستان از طرحهای مسکن مهر در شهر کامیاران بازدید کرد و خواستار تسریع در ساخت و بهره برداری از این طرح ها شد.

نیکزاد در این بازدید گفت: روند پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در شهرستان کامیاران رضایت بخش است ولی باید با تعامل و همکاری بیشتر بین دستگاه های و سازمان های دولتی این روند را شتاب بخشید.

وی در ادامه سفر یک روزه خود به استان کردستان ار طرح های مسکن مهر در سنندج بازدید و طرح مسکن مهر تعاونی لشگر 28 پیاده کردستان را نیز افتتاح کرد.

وزیر مسکن و شهرسازی با حضور در محل طرح مسکن مهر شش هزار و 400 واحدی بهاران سنندج از پیمانکار پروژه خواست که روند فعلی ساخت و سازها را تسریع و دستگاه های خدمت رسان نیز در زمینه تامین امکانات و زیرساختهای لازم در این بخش تلاش کنند.

با حضور وزیر مسکن و به صورت همزمان در استان کردستان دو هزار و 971 واحد مسکن مهر در شهرهای استان به بهره برداری رسید.

نیکزاد بعد از بازدید از پروژه های مسکن مهر در شهرستان های کامیاران و سنندج، هم اکنون در حال بازدید از پروژه های مسکن مهر در شهرستان مریوان است و در پایان برنامه های خود با حضور در جلسه شورای مسکن کردستان کمبودهای این طرح در استان را مورد بررسی قرار خواهد داد. 

کد مطلب 1231418

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها