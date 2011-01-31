سد وشمگیر در گلستان بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ایرج حیدریان پیش از ظهر دوشنبه در نشست این شرکت افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر 400 میلیارد ریال اجرایی می شود.

وی زهکشی اراضی اولویت‌دار با اعتباری بالغ بر 220 میلیارد ریال را از دیگر طرحهای آماده کلنگ زنی صنعت آب گلستان برشمرد.

وی تصریح کرد: احداث سد کوچک مخزنی قره چشمه، تکمیل سد مخزنی ولاغوز و کانال اصلی آن و همچنین تکمیل سد کوچک مخزنی چمن ساور از دیگر پروژه هایی است که عملیات اجرایی آن در دهه فجر آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت ‌آب منطقه‌ای گلستان گفت: همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر 41 پروژه شرکت ‌آب منطقه‌ای گلستان به بهره‌برداری می رسد.



حیدریان با گرامیداشت ایام الله دهه مبارکه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: برای احداث و بهره‌برداری از این طرح‌ها 141 میلیارد و 483 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.



وی تصریح کرد: از مجموع 41 پروژه آماده بهره‌برداری در دهه فجر 35 پروژه مربوط به طرح‌های تامین و انتقال آب و شش پروژه مهندسی رودخانه است.



به گفته وی برای طرح‌های تامین و انتقال آب 138 میلیارد و 518 میلیون ریال و برای طرح‌های مهندسی رودخانه دو میلیارد و 965 میلیون ریال هزینه شده است.



حیدریان همچنین از آغاز عملیات اجرایی شش طرح مهم در ایام الله دهه فجر خبر داد و یادآور شد: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر چهار هزار و 627 میلیارد ریال به مرحله اجرا درآمده است.



وی افزود: آغاز عملیات اجرایی ساختمان سد نرماب که از مصوبه‌های مهم سفر ریاست محترم جمهوری به استان گستان بوده از جمله این پروژه‌هاست.

حیدریان خاطرنشان کرد: سد نرماب با اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های عمرانی صنعت آب گلستان اجرایی می شود.