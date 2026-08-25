عذرخواهی رسمی فدراسیون فوتبال از چادرملو؛ ببخشید بابت اشتباه!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گل گهر سیرجان در حالی به عنوان نماینده باشگاهی ایران در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا۲ شرکت می کند که فدراسیون فوتبال برای تعیین این کرسی تصمیم به برگزاری تورنمنت سه جانبه گرفت و چادرملو اردکان با پیروزی مقابل پرسپولیس و گل گهر قرار بود راهی این رقابت ها شود.

با این حال هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون در تصمیمی که گفته می شود تعدادی دیگر از ارکان اجرایی فدراسیون نیز زیر آن را امضا کرده اند گل گهر سیرجان را به عنوان نماینده به آسیا معرفی کند تا فوتبال ایران در ابهام از تغییر در تصمیم مهم فرو برود.

ممبینی بعد از این اتفاق حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران هم نشد تا شب گذشته امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون در واکنش به این جنجال خودخواسته فدراسیون عذرخواهی کند.

او در این باره گفت: ضمن آرزوی موفقیت برای باشگاه‌های استقلال، تراکتور و گل‌گهر عزیز به‌عنوان نمایندگان ایران، باید به هواداران محترم چادرملو عرض ادب و احترام کنم. درباره آنچه در این ۴۵ روز گذشت، حرف‌ها گفته شد و فدراسیون فوتبال خودش را همیشه مقید به پاسخگویی می‌داند. به شخصه از نمایندگی از فدراسیون و شخص مهدی تاج از هواداران عزیز چادرملو، مردم عزیز یزد، مدیریت، کادر فنی و بازیکنان این تیم عذرخواهی می‌کنم

وی در پاسخ به این سؤال که چه کسی تقاص این اتفاق را پس می‌دهد، گفت: وظیفه من بود باتوجه‌به تأکید ریاست فدراسیون بابت این اشتباه عذرخواهی کنم و اگر این کار را نکنیم، مورداحترام نخواهیم بود. شاید الان به دلایلی برخی اتفاقاتی که در این مدت افتاد نتوانم بیان کنم اما از زمانی که نامه‌نگاری‌های متعددی انجام دادیم، تلاش گسترده‌ای شد اما کنفدراسیون بحث قهرمانی چادرملو در تورنمنت ۳ جانبه را نپذیرفت.