به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسیرستمی شامگاه یکشنبه در جلسه قرارگاه محله محور استان با اشاره به اهمیت اجرای طرح مدیریت محلهمحور اظهار کرد: محله نزدیکترین جغرافیا به زندگی مردم است و بسیاری از مسائل و ظرفیتها در همین سطح زودتر قابل شناسایی و پیگیری هستند.
وی افزود: باید گرههای موجود پیش از آنکه به آسیب تبدیل شوند و آسیبها نیز قبل از رسیدن به مرحله بحران، شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
استاندار مازندران نخستین گام در اجرای این طرح را شناسایی دقیق مسائل و ظرفیتهای هر منطقه دانست و گفت: فرمانداران باید با همراهی دستگاههای تخصصی و شبکه محلات، اولویتهای هر منطقه را مشخص کنند و در این فرآیند، مسئله اصلی، ظرفیت موجود، دستگاه مسئول و مسیر اقدام باید به روشنی مشخص باشد.
یونسیرستمی ادامه داد: باید اطلاعات را به شناخت، شناخت را به تصمیم و تصمیم را به اقدام مؤثر تبدیل کنیم و نتیجه این فرآیند باید در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.
وی با تأکید بر ضرورت پیشگیری و مداخله بهنگام در آسیبهای اجتماعی بیان کرد: بسیاری از آسیبهای اجتماعی در مراحل نخست، نشانههای کوچک و قابل مداخله دارند و باید با حفظ کامل کرامت و حقوق مردم، فاصله میان مشاهده نخستین نشانه آسیب تا آغاز اقدام حمایتی کاهش یابد.
استاندار مازندران با بیان اینکه قرارگاه محلهمحور جایگزین دستگاههای اجرایی نیست، تصریح کرد: هیچ دستگاهی نباید مأموریت قانونی خود را به قرارگاه واگذار کند و در مقابل نیز مسائل مشترک میان دستگاهها نباید بدون متولی باقی بماند.
وی افزود: قرارگاه باید ظرفیت دستگاههای اجرایی را از پراکندگی به همافزایی و از موازیکاری به همکاری تبدیل کند و به جای تمرکز صرف بر گزارش فعالیتها، نتیجه ملموس برای مردم را مورد توجه قرار دهد.
یونسیرستمی درباره تقسیم کار در اجرای طرح مدیریت محلهمحور گفت: در سطح استان، قرارگاه وظیفه هماهنگی، مانعزدایی و ارزیابی را برعهده دارد و در شهرستان نیز فرماندار محور هماهنگی و پیگیری خواهد بود؛ هر دستگاه نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود مسئول اقدام و پاسخگوی نتیجه است.
وی استفاده از ظرفیت مردم را یکی از الزامات موفقیت طرح دانست و اظهار کرد: مردم نباید صرفاً دریافتکننده خدمات باشند، بلکه باید به عنوان شریک حل مسائل اجتماعی دیده شوند.
استاندار مازندران ادامه داد: باید ظرفیت حمایت را به توانمندسازی و کاهش آسیب را به ایجاد امید پیوند بزنیم؛ به گونهای که افراد نیازمند بدون حمایت نمانند، افراد توانمند احساس بیپناهی نکنند، ظرفیتهای محله نادیده گرفته نشود و کانونهای آسیب نیز رها نشوند.
یونسیرستمی بر تدوین همزمان «نقشه آسیب» و «نقشه فرصت و امید» تأکید کرد و گفت: حکمرانی اجتماعی تنها به معنای شناسایی آسیبها نیست، بلکه باید زمینه ساخت آیندهای بهتر و امیدوارکنندهتر برای مردم نیز فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت عبور از گزارشمحوری به نتیجهمحوری افزود: جلسه، مکاتبه، آمار و گزارش برای مدیریت ضروری است، اما هیچکدام هدف نهایی محسوب نمیشوند؛ در نهایت باید مشخص شود که هر تصمیم، اعتبار و اقدام چه تغییری در زندگی مردم ایجاد کرده است.
استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگان و خانوادههای دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس به ما آموخت که مسئولیت در میدان عمل معنا پیدا میکند و رزمندگان، خانوادهها و مردم هر یک با آنچه در اختیار داشتند، برای حفظ ایران ایستادگی کردند.
وی تصریح کرد: میدان امروز متفاوت است، اما ماهیت مسئولیت همچنان پابرجاست؛ اگر در دوران دفاع مقدس دفاع از مرزهای جغرافیایی وظیفه جامعه بود، امروز نیز صیانت از کرامت انسانی، اخلاق، استحکام خانواده، امید جوانان و سرمایه اجتماعی از مسئولیتهای مهم جامعه و مدیران است.
یونسیرستمی در پایان گفت: همانگونه که در دوران دفاع مقدس سنگرها بدون مدافع باقی نمیماند، امروز نیز نباید اجازه دهیم هیچ معلمی بدون تدبیر، هیچ خانوادهای بدون پناه و هیچ جوانی بدون امید بماند.
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