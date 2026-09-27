به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری شامگاه یکشنبه در نشست هماهنگی اجرای طرح «روستاپ» با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های برنامه‌ریزی اقتصادی استان، اظهار کرد: اسناد توسعه اشتغال استان‌ها در سال ۱۳۹۷ تهیه شده‌اند و امروز دیگر کارایی لازم را ندارند.

وی افزود: تکیه بر اسناد مربوط به هفت سال قبل، مانع از درک دقیق واقعیت‌های امروز استان و میزان محرومیت مناطق مختلف می‌شود و نمی‌توان با ابزارهای منسوخ، شرایط فعلی را تحلیل و برای آینده برنامه‌ریزی کرد.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی مبانی برنامه‌ریزی، تصریح کرد: اگر بخواهیم متناسب با شرایط امروز عمل کنیم، باید مبانی برنامه‌ریزی خود را تغییر دهیم.

عسکری ایجاد فهم مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، حوزه اقتصادی استانداری و مجریان طرح‌ها را از الزامات موفقیت طرح‌های توسعه‌ای دانست و گفت: زمانی که فهم مشترکی میان حوزه اقتصادی استانداری و مجریان طرح‌ها وجود نداشته باشد، مسیر توسعه متوقف می‌شود و برای موفقیت باید به یک درک واحد از مسائل و چالش‌های استان برسیم.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت استفاده از تجربه‌های موفق در حوزه سرمایه‌گذاری و نظارت بر تسهیلات، بیان کرد: مدل‌های موفقی مانند آنچه بنیاد علوی اجرا می‌کند، می‌تواند الگوی مناسبی باشد؛ چراکه در این مدل‌ها، فرآیند پایش و نظارت پس از پرداخت تسهیلات نیز به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذاری در استان تأکید کرد و گفت: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مواجه است، نباید با بروکراسی‌های بی‌مورد و ایجاد موانع ناخواسته، مسیر ورود سرمایه به استان را مسدود کنیم.

عسکری ادامه داد: اینکه در هر مرحله از جذب سرمایه با اما و اگرهای غیرضروری مواجه شویم و مانع‌تراشی کنیم، به توسعه استان آسیب می‌زند.

وی با بیان اینکه جذب سرمایه باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی استان قرار گیرد، عنوان کرد: سیاست ما باید جذب هر ریال سرمایه از هر مسیری باشد که به آبادانی استان کمک می‌کند؛ چراکه در شرایط جنگ اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و اشتغال‌زایی از اولویت‌های اصلی است.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به موازی‌کاری و مدیریت جزیره‌ای منابع هشدار داد و گفت: نباید اجازه داد منابع ملی به دلیل مدیریت‌های جزیره‌ای از چرخه توسعه استان خارج شوند یا به‌صورت موازی هزینه شوند.

عسکری در پایان از دستگاه‌های اجرایی خواست با کنار گذاشتن روش‌های سنتی و حرکت به سمت رویکردهای تحولی، هماهنگی بیشتری با ستاد اقتصادی استان داشته باشند تا زمینه برای اجرای مؤثرتر طرح‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در مناطق روستایی، فراهم شود.