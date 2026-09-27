مهدی فتاحیان سرپرست مدیریت بحران استانداری کرمانشاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، طی حکمی مهدی فتاحیان را به عنوان سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه منصوب کرد.
فتاحیان پیش از این در مجموعه مدیریت استان و دستگاههای اجرایی مسئولیتهای مختلفی بر عهده داشته است و از جمله سوابق وی میتوان به دبیری کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اشاره کرد.
مشاور استاندار کرمانشاه در امور جوانان از دیگر مسئولیتهای پیشین فتاحیان بوده و وی همچنین سابقه فعالیت به عنوان معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان را در کارنامه خود دارد.
اداره کل مدیریت بحران استانداری از جمله مجموعههایی است که مسئولیت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در حوزه حوادث و شرایط اضطراری را بر عهده دارد و در زمینه پیشگیری، آمادگی و مدیریت بحران فعالیت میکند.
ارتقای تابآوری استان در برابر حوادث نیز از دیگر حوزههای فعالیت این اداره کل به شمار میرود و هماهنگی دستگاههای مرتبط در این زمینه از وظایف آن است.
پیش از این علیرضا حیدری مسئولیت مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه را بر عهده داشت که اخیراً با حکم استاندار کرمانشاه به عنوان مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری منصوب شده است.
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